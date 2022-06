Alle Overijsselse CDA-afdelingen keren zich tegen stikstofbeleid: ‘Crisis heeft alles in zich om totaal te ontsporen’

De CDA-leiders Wopke Hoekstra (CDA) en Pieter Heerma (CDA) op het Binnenhof in augustus 2021 tijdens de formatie van het vierde kabinet-Rutte. Beeld ANP - Bart Maat

De regionale omroep RTV Oost heeft de brief in handen die de 25 afdelingen stuurden aan de landelijke partijtop. Daarin bestempelen zij het voorgenomen stikstofbeleid van minister Van der Wal als onacceptabel. ‘Het plan biedt geen toekomst voor de betrokkenen en de agrarische sector wordt om zeep geholpen. Met deze plannen heeft de natuur de agrarische sector in de houdgreep.’ Eerder bleek al dat ook veel afdelingen in Gelderland en Noord-Brabant zich tegen de plannen keren.

Minister Van der Wal presenteerde eerder deze maand haar beleid dat de dreigende stagnatie van de woning- en wegenbouw moet voorkomen. Zonder aantoonbare stikstofreductie dreigt het ene na het andere project juridisch vast te lopen omdat er met succes bezwaar tegen wordt gemaakt door omwonenden of natuurorganisaties. In ruim honderd landbouwgebieden moeten de stikstofemissies daarom binnen acht jaar met wel 70 procent naar beneden om de gestelde natuurdoelen te halen, zo maakte Van der Wal bekend.

Verzet broeit

Sindsdien broeit het verzet niet alleen in de buitengebieden, maar ook in de regeringspartijen VVD en CDA. De VVD-leden keerden zich vorige week op hun partijcongres met een nipte meerderheid tegen het beleid van de eigen bewindsvrouw. Het CDA is nog niet bijeen geweest, maar de signalen van verzet stapelen zich op.

Fractievoorzitter Pieter Heerma liet vorige week al weten dat het plan wat hem betreft ‘op een aantal punten’ moet worden aangepast. De Overijsselse afdelingen eisen simpelweg een nieuw plan. ‘Naast het werken komt ook het wonen in onze kernen onder druk te staan, zoals de scholen, het verenigingsleven en het noaberschap. Vrijdag 10 juni 2022, het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van Overijssel.’

Ook schrijven zij dat ze niet snappen waarom het in andere landen, zoals Duitsland, veel minder speelt. ‘Natura2000 is Europees beleid. Het kan toch niet waar zijn dat wij hier worden opgeofferd, terwijl er aan de andere kant van de landsgrens geen kritische depositiewaarde lijkt te bestaan!’

Segers

ChristenUnie-leider Segers maakt zich intussen zorgen over de maatschappelijke weerstand tegen de plannen. Hij vreest dat de stikstofcrisis kan ontaarden in een burgeroorlog ‘op een beschaafde manier’, zei hij maandagavond bij WNL op Radio1. De situatie heeft in zijn ogen ‘alles in zich om totaal te ontsporen in een enorme polarisatie, tussen stad en platteland, de ene helft van Nederland tegen de andere helft van Nederland’. Wel denkt hij dat dit met zorgvuldig bestuur nog te voorkomen is. ‘We hebben alles in ons om dit uiteindelijk in goede banen te leiden’.

Woensdag demonstreren de boeren in Stroe (gemeente Barneveld) tegen het stikstofbeleid. De gemeente houdt rekening met 20 duizend demonstranten, die deels met trekkers zullen komen. De gemeente acht de kans groot dat de wegen in het midden van het land daardoor volledig dicht komen te zitten.