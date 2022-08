Alle ogen gericht op kabinet, zorgen over koopkracht groeien

Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD), Sophie Hermans (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zetten de laatste stappen voor een nieuwe regering, december vorig jaar. Beeld ANP

Het was een verkennend overleg, al voor de zomer ingepland, niet meer dan ‘een eerste kopje koffie’. De bijeenkomst van de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie donderdag ergens buiten de Tweede Kamer moest volgens direct betrokkenen vooral ‘niet opgeblazen’ worden. De echte beslissingen over de begroting en eventuele koopkrachtreparaties worden pas genomen nadat het Centraal Planbureau (CPB) volgende week vrijdag met de nieuwe cijfers komt over de stand van de economie.

Ondanks de sussende woorden vanuit de coalitie, maakte de oppositie donderdag meteen duidelijk dat de regeringspartijen weinig rust gegund gaat worden bij het broeden op nieuwe maatregelen. Daarvoor zijn de laatste berichten te verontrustend. Energieleverancier Essent kwam met de waarschuwing dat één op de drie huishoudens de komende maanden in de financiële problemen kan komen door de hoge gas- en stroomprijzen. Een dag eerder had marktonderzoeker GfK al berekend dat de supermarktprijzen het afgelopen jaar zeer fors zijn gestegen, waardoor gezinnen honderden euro’s per jaar meer kwijt zijn. De inflatie in Nederland is hoger dan gemiddeld in de EU.

Voor PVV-voorman Geert Wilders was het donderdag reden om een spoeddebat met onder anderen premier Mark Rutte aan te vragen voor volgende week, al is de Kamer dan formeel nog met reces. SP-leider Lilian Marijnissen pleitte op haar beurt voor nationalisatie van de energiebedrijven en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken meent dat de coalitie meteen in actie dient te komen. ‘Armoede, schulden, ellende, wanhoop en onrust. Kabinet zal nu alles uit te kast moeten trekken om deze ramp te voorkomen’, schreef ze op Twitter.

Cruciale weken

De coalitietop liet donderdag weinig los over het ‘eerste kopje koffie’, maar zeker is dat er cruciale weken in aantocht zijn. Dat er steun moet komen voor lagere- en middeninkomens die in de knel komen, staat voor iedereen vast. Het kabinet heeft er de afgelopen maanden telkens op gewezen dat er in oktober 2021 en maart 2022 al voor in totaal 6,5 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen zijn genomen, maar de problemen blijken hardnekkiger en ernstiger dan toen gedacht.

Bij de komende begrotingsonderhandelingen voor 2023 zal er naar verschillende maatregelen worden gekeken, van extra toeslagen en lagere accijnzen tot hogere belastingkortingen. Toch probeert het kabinet tegelijkertijd de verwachtingen te temperen omdat niet alles gecompenseerd kan worden. Bovendien vragen extra uitgaven ook om harde politieke keuzes. Ergens moet het geld vandaan komen en binnen de coalitie wordt daar verschillend over gedacht.

De blik zal al snel gaan naar hogere belastingen voor bedrijven, maar zeker de VVD vreest dat het Nederlandse vestigingsklimaat dan verder onder druk komt te staan. Het is daarnaast de vraag hoe streng minister van Financiën Sigrid Kaag vasthoudt aan de begrotingsregels. De overheid heeft dankzij de hoge prijzen een miljardenmeevaller bij de btw-inkomsten, maar dat geld mag volgens de geldende methodiek niet gebruikt worden voor extra uitgaven.

Hoofdpijndossiers

De coalitieonderhandelingen worden gecompliceerd door twee andere hoofdpijndossiers die op tafel liggen en die de verhoudingen tussen de regeringspartijen onder spanning zetten. Bij het stikstofbeleid lijken VVD, CDA en ChristenUnie de doelstellingen die zijn opgenomen in het regeerakkoord naar beneden bij te willen stellen, terwijl D66 dat pertinent niet wil. Bij het asieldossier dringen CDA en VVD aan op hardere maatregelen om de instroom af te remmen, terwijl D66 en ChristenUnie terughoudender zijn.

Onder dat gesternte moet de coalitie tot een nieuw begrotingsakkoord zien te komen. De tijd dringt. Op 26 augustus moet de begroting voor 2022 in de steigers staan, zodat de Raad van State een advies kan geven.