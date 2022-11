Alle nieuwe zorgpremies bekend: dit betekenen de hogere verzekeringstarieven voor u

Een huisartsenpost in Spijkenisse. Beeld Arie Kievit

1. Hoeveel kost mijn zorgpremie volgend jaar?

De zorgpremies stijgen fors. De premie van de meest gekozen basisverzekering bij Zilveren Kruis (Achmea) is volgend jaar 138,95 per maand, 7,50 euro meer dan nu. VGZ (de tweede verzekeraar van het land) verhoogt de premie in 2023 met 9,30 euro naar een bedrag van 141,95 euro per maand. De meest gekozen verzekering van CZ (derde verzekeraar) gaat met 3,75 euro per maand omhoog naar 138,25 euro. De premie van Menzis (vierde verzekeraar) gaat met 8 euro per maand omhoog naar 141,25 euro per maand. De verzekering van DSW (vijfde verzekeraar) wordt 9,75 euro duurder en gaat 137,50 euro per maand kosten.

Het is een stijging ‘die enorm knelt’, schrijft CZ-topman in Joep de Groot in een persbericht. Want een premiestijging kan ‘hard aankomen’ en ‘financiële problemen kunnen een enorm effect hebben op het welzijn en de gezondheid van mensen’. Tegelijkertijd nemen de kosten van de zorg snel toe: door de vergrijzing, duurdere behandelingen en medicijnen, en de salarissen van het zorgpersoneel die ook moeten stijgen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Voor 60 procent van de verzekerden zal de stijging nog iets harder zijn. Zij zijn collectief verzekerd, en dat betekent dat zij tot dit jaar profiteerden van een collectiviteitskorting van maximaal 5 procent, bijvoorbeeld via het werk of de sportvereniging. Die korting verdwijnt vanaf 1 januari.

2. Maar dan ben ik toch zeker wel verzekerd van goede zorg?

Hogere prijzen betekenen niet automatisch goede zorg. In een interview met De Telegraaf zegt De Groot: ‘Ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat dat niet zo is.’ Dat is opmerkelijk, want in ons zorgstelsel hebben verzekeraars een wettelijke zorgplicht: zij moeten voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden.

Dat is dus niet meer overal mogelijk. De grenzen van de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van zorg zijn in zicht, aldus De Groot. ‘Het eerlijke verhaal is dat we met hetzelfde aantal mensen meer zorg moeten gaan leveren.’

Hij is zeker niet de eerste die met deze waarschuwing komt. Vorige maand schreef de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al dat de zorg ‘een kritisch punt’ had bereikt. ‘Mensen krijgen lang niet altijd meer de zorg die zij nodig hebben.’ Want er zijn te weinig zorgmedewerkers, ziekenhuizen krijgen wachtlijsten niet weggewerkt, huisartsen krijgen meer werk dan zij aankunnen, en de wachttijden in de ggz zijn ‘onverantwoord lang'.

Verlichting komt er voorlopig niet, somberde de NZa. ‘Wachtlijsten en wachttijden zullen de komende jaren steeds langer worden.’

3. Nog andere dingen waar ik op moet letten?

De verleiding is groot om in deze dure tijden voor de goedkoopste verzekering te kiezen, een zogenaamde budgetpolis. Dat is niet zonder gevaar, bleek eerder deze week. Bij een budgetpolis is maar een beperkt aantal zorgverleners gecontracteerd. Ga je naar een ziekenhuis zonder contract, dan kan een hoge rekening het gevolg zijn.

Dinsdag bepaalde de kantonrechter dat een vrouw zelf een ziekenhuisrekening van 1.638,29 euro moest betalen. De vrouw had geklaagd dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis haar had moeten wijzen op het feit dat zij via haar verzekering slechts recht had op een beperkte vergoeding, maar daar ging de rechter niet in mee. De vrouw had zelf beter moeten opletten.