Alle medewerkers vleesbedrijf in Groenlo getest; geen nieuwe besmettingen

Van de 657 medewerkers van de productielocatie in Groenlo zijn er 147 positief getest op corona. Beeld EPA

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is vooralsnog tevreden met de medewerking van VION aan het onderzoek naar de grootschalige uitbraak van het coronavirus in de productielocatie in Groenlo.

Ook de dertig werknemers die nog niet waren getest, zijn getraceerd en getest op corona. De 25 medewerkers die eerder niet waren komen opdagen voor de tests zijn opgespoord. Daarmee heeft VION voldaan aan het ultimatum van de veiligheidsregio om de ontbrekende gegevens van vijf werknemers te verstrekken die nog niet in beeld waren.

Er is contact gelegd met alle uitzendbureaus die de werknemers, voornamelijk Roemeense arbeidsmigranten, regelen voor dit bedrijf.

Van de 657 medewerkers van de productielocatie in Groenlo zijn er 147 positief getest op corona, zo bleek dit weekend. Opvallend is volgens Heerts dat minder dan 10 procent van de positief geteste werknemers daadwerkelijk gezondheidsklachten heeft. ‘Voor zover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis.’

Vorige week woensdag werd bij een steekproef bij het bedrijf bij 44 medewerkers corona vastgesteld. Daarop is de fabriek gesloten en zijn alle medewerkers getest. Van de positief geteste werknemers wonen er 68 in Nederland en 79 in Duitsland. Alle 657 medewerkers moeten twee weken in thuisquarantaine blijven.

Dit is lastig voor arbeidsmigranten, omdat zij dan geen inkomen hebben en ook hun huisvesting kunnen verliezen als zij niet werken. VION heeft toegezegd dat het bedrijf hun loon zal doorbetalen. Ook zal het indien nodig betere huisvesting regelen voor de quarantaine.

Een deel van de arbeidsmigranten woont zo dicht op elkaar dat het welhaast onmogelijk is om de afstandsregels na te leven. Van de besmette medewerkers moeten ook hun huisgenoten in quarantaine. ‘We hebben van deze grootschalige uitbraak geleerd dat je snel moet handelen’, zegt Heerts.

Van alle positief geteste werknemers wordt een contactonderzoek gedaan, door de Nederlandse en Duitse GGD’s. Van de in Nederland wonende positief geteste werknemers woont minder dan de helft in Noord- en Oost-Gelderland, de rest in andere delen van het land.

‘De GGD’s in Gelderland hebben voor deze contactonderzoeken hulp gekregen van medewerkers van centra voor jeugd en gezin en gemeenteambtenaren. Ook zetten zij tolken in’, zegt Heerts. Tot nog toe werkt iedereen mee aan dit onderzoek naar zijn nauwe contacten, die mogelijk ook zijn besmet. Verplichte quarantaine is dus niet nodig, aldus Heerts.

Volgens De Gelderlander hebben medewerkers van de Groenlose productielocatie in Duitsland een aantal medebewoners van een flatgebouw in de plaats Rhede met corona besmet. Of er in Nederland anderen zijn besmet door de werknemers, is volgens Heerts nog niet bekend.

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat de komende dagen met de GGD en het RIVM bespreken of er ook op andere productielocaties van VION moet worden getest op corona. De Veiligheidsregio heeft VION verzocht van die productielocaties alle personeelsgegevens paraat te hebben.