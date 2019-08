Alle massagesalons in Haarlemmermeer drie maanden dicht na aanbieden seks

Een klant in een massagesalon (niet in de Haarlemmermeer). Beeld DPA/AP

‘Allereerst is het zonder vergunning verrichten van seksuele handelingen tegen betaling niet toegestaan’, stelt Schuurmans in een reactie. ‘Daarbij komt dat de masseuses dit werk niet in alle gevallen vrijwillig doen. Reden genoeg dus om deze vorm van illegale prostitutie aan te pakken.’

Mystery guests zijn vaak gemeente- politieambtenaren die erop uit worden gestuurd om anoniem controles uit te voeren in massagesalons. De Haarlemmermeerse mystery guest ging daarbij geslepen te werk. Bij de bezochte massagesalons vroeg hij telkens om een ontspanningsmassage van een uur. Terwijl de masseuses aan de slag gingen probeerde hij ze uit te horen over hun naam, nationaliteit, werkervaring en werktijden.

Er werd niet gevraagd om seksuele diensten, maar als de mystery guest het vermoeden had dat deze werden aangeboden, probeerde hij te achterhalen wat er precies werd bedoeld. Uiteindelijk bleek dat in alle massagesalons seksuele diensten werden aangeboden, in sommige gevallen zelfs ongevraagd. Uiteraard is de mystery guest hier niet op ingegaan, stelt de gemeente. Zodra de massage seksueel van aard werd, heeft hij de behandeling gestaakt.

Verkapte bordelen

Massagesalons, vooral Chinese, blijken vaker verkapte bordelen. In 2012 becijferde het Openbaar Ministerie dat in minstens de helft van Chinese massagesalons seksuele diensten worden aangeboden en sommige medewerksters het slachtoffer zijn van mensenhandel. Om een einde aan deze praktijk te maken zet de gemeente Amsterdam sinds drie jaar mystery guests in.

Dat is nodig omdat een andere opsporingsmethode – het met UV-licht onderzoeken van handdoeken en massageruimtes op spermasporen – makkelijk te omzeilen bleek. Muren werden vaker geverfd en handdoeken grondiger gereinigd. De laatste cijfers over de Amsterdamse inzet van mystery guests dateren uit 2016. Toen bleek dat in drie van de zeven onderzochte massagesalons seksuele diensten werden aangeboden.

Ook in Rotterdam, Arnhem en Nijmegen worden mystery guests ingezet om massagesalons te controleren.