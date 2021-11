Alle kinderen een coronaprik, is dat een goed idee? Dit zijn de afwegingen

Een kind in Wuhan wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Beeld Getty Images

Bij volwassenen is het nog simpel: wie zich laat vaccineren, verkleint de risico’s op (ernstige) ziekte, bovendien remt dit de verspreiding van het virus. Bij kinderen is de discussie een stuk ingewikkelder. Vaccineren dringt het aantal besmettingen wel wat terug, maar het virus levert voor de kinderen zelf − in elk geval als ze gezond zijn − zeer zelden problemen op.

De vraag is dan ook: is het in de haak om voor jonge kinderen te beslissen dat ze moeten worden gevaccineerd tegen een ziekte die voor henzelf niet gevaarlijk is? En hoe zit dat bij kinderen die al gezondheidsproblemen hebben?

Goedkeuring vaccin

Momenteel buigt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zich over de vraag of het Pfizer-vaccin goedgekeurd kan worden voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Daarna zal de Gezondheidsraad een advies uitbrengen aan het demissionaire kabinet. Minister De Jonge (Volksgezondheid) toonde zich deze week in de Tweede Kamer terughoudend over het vaccineren van álle kinderen onder de 12, toen verschillende Kamerleden erover begonnen.

Voor de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is het in elk geval helder: die is op dit moment tegen het inenten van gezonde kinderen onder de 12. ‘Kinderen worden dan een instrument. Dat gaat ons te ver’, zegt voorzitter Károly Illy, kinderarts en OMT-lid. ‘Het gaat om een medische handeling bij wilsonbekwame individuen, daar moet je extreem zorgvuldig mee zijn.’

Zagen de kinderartsen nog wel genoeg gezondheidsrisico’s voor 12-plussers om vóór vaccinatie te pleiten, bij jongere groepen vinden ze die risico’s te klein. Voor kinderen met onderliggende aandoeningen, waardoor ze een verzwakt immuunsysteem hebben, is het trouwens een ander verhaal. Illy: ‘We adviseren op basis van wat we nu weten om hen wél te vaccineren.’

Volgens stichting Nice was van alle ziekenhuispatiënten met corona in Nederland 0,7 procent jonger dan 4 jaar en 0,1 procent tussen de 5 en 11 jaar. Ongeveer de helft van deze kinderen had al een onderliggend gezondheidsprobleem, zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning, onderdeel van het covidteam van de NVK. Voor deze groep is het virus dusdanig gevaarlijk dat het nut van vaccineren volgens haar helder is.

Meer gegevens hebben

Volgens haar zijn meer gegevens nodig voor een zorgvuldige afweging over het inenten van gezonde kinderen. Er is een onderzoek geweest waarbij 1.500 kinderen het Pfizer-vaccin kregen, wijst ze. Op basis daarvan kun je bijvoorbeeld niet uitsluiten dat er een nog onbekende ernstige bijwerking kan optreden bij 1 op de 10 duizend kinderen. ‘Aangezien het risico op ernstige corona met ziekenhuisopname kleiner is dan 1 op 5.000, wil je zelfs zulke kleine risico’s van het vaccin meewegen.’

Daar komt bij dat de meeste kinderen die na een coronabesmetting in het ziekenhuis belanden niet zozeer last hebben van het virus zelf, maar van een zeldzame ontstekingsreactie van het lichaam, zegt Bruijning: de kinderontstekingsziekte MIS-C. ‘En we weten nog niet of een coronavaccinatie tegen MIS-C beschermt. Dat kan ook ontstaan bij een milde of zelfs een asymptomatische besmetting.’ Haar boodschap is dan ook: wacht nog even af tot de voor- en nadelen van vaccineren voor kinderen onder de 12 helderder zijn.

Maar hebben we geen enorme haast dan, gezien de huidige golf? De massale vaccinatie van kinderen zou op zijn vroegst pas begin volgend jaar op gang komen, aldus Bruijning. Bovendien veroorzaken kinderen slechts een klein deel van de besmettingen. ‘We gaan de huidige crisis hoe dan ook niet oplossen met vaccinatie van kinderen.’