Alle huizen zijn duurder geworden, maar prijzen in ‘goedkopere’ wijken stegen nog het meest

Makelaar kijkt toe bij huisbezichtiging. Juist in e goedkopere wijken zijn de koophuizen relatief gezien duurder geworden, waardoor de verschillen tussen 'villawijk' en 'arbeiderswijk' per gemeente kleiner zijn geworden, blijkt uit onderzoek. Beeld Marcel van den Bergh

In alle wijken is de gemiddelde huizenprijs sterk gestegen. In 2009 was het verschil tussen de goedkoopste en duurste wijk per gemeente nog meer dan 44 procent. Inmiddels is dit percentage gedaald tot iets boven de 41 procent. Dit betekent dat de duurste wijk in een gemeente gemiddeld ongeveer 41 procent duurder is dan de goedkoopste wijk. De woningen zijn er overigens doorgaans ook groter.

De grootste prijsstijgingen hebben zich voorgedaan in de vooroorlogse, voormalige arbeiderswijken in de grote steden, zegt Calcasa-directeur Tijs Pellemans in een toelichting op het onderzoek. Daar zijn of waren de huizen nog betaalbaar voor een heel brede groep, van starters tot kleine particuliere beleggers. ‘Zo ontstond daar een gigantisch overspannen markt.’ Het zijn ook de wijken waar gemeenten bovengemiddeld veel investeerden in zaken als leefbaarheid, aldus de onderzoeker. Daarnaast zijn het ook nog eens plekken met een goede, relatief centrale ligging.

In Den Haag en Amsterdam zijn de verschillen in gemiddelde huizenprijs tussen wijken in dezelfde gemeente het grootst. In sommige wijken betaal je daar gemiddeld vier keer meer voor een woning dan in andere delen van de stad. In die twee steden is dat verschil is in de loop der jaren ongeveer gelijk gebleven, ook al schoten de huizenprijzen de lucht in. In alle Nederlandse gemeenten is het verschil tussen de goedkoopste en duurste wijk de laatste twaalf jaar iets kleiner geworden.

Vergelijk je de prijsverschillen van wijken per provincie in plaats van per gemeente, dan is de kloof vooral groot in Noord-Holland en Zuid-Holland. Daar is de duurste wijk meer dan zeven keer zo duur als de goedkoopste wijk. In Noord-Holland is de gemiddelde woningprijs in Bloemendaal 1,4 miljoen euro, in een wijk in Den Helder is dat 195 duizend euro. In Zuid-Holland kun je in Wassenaar terecht voor gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro, in een wijk in Dordrecht voor gemiddeld 190 duizend euro.

Prijsverschillen het grootst in het Noorden

In Friesland zijn de verschillen juist het kleinst, zag Calcasa. In een ‘goedkope’ wijk in Leeuwarden was de gemiddelde woningprijs 180 duizend euro, in een ‘dure’ wijk in Heerenveen 435 duizend euro. Hier is het provinciale verschil dus ‘slechts’ een factor 2,4.

In Amsterdam was in 2009 de gemiddelde huizenprijs in de Apollobuurt ongeveer vier keer zo hoog als in de Bijlmer, 575 duizend tegenover 145 duizend per woning. Nu is dat respectievelijk ruim 1,1 miljoen euro tegenover 280 duizend.

Buiten de Randstad zijn de verschillen tussen de goedkoopste en duurste wijk het grootst in de stedelijke gemeenten Leeuwarden, Groningen en Zwolle. Dit prijsverschil is vooral sterker in het noorden van het land. De twee duurste wijken in Nederland, Aerdenhout in Bloemendaal en het ‘Zuidwestelijk deel der gemeente’ in Wassenaar zijn met respectievelijk 1,4 miljoen euro en 1,3 miljoen euro meer dan twee keer zo duur als de goedkoopste wijk in die gemeenten.

In Den Haag (‘op dit moment de absolute koploper qua onderlinge verschillen tussen wijken’) betaalt de koper in de wijk Westbroekpark en Duttendel gemiddeld 865 duizend euro voor een huis. In het Transvaalkwartier is dat 205 duizend euro. In 2009 was dat respectievelijk 558 duizend euro in de (toen duurste) wijk Kijkduin en Ockenburgh tegenover 109 duizend in het Transvaalkwartier.

Van de vijftien grootste gemeenten in Nederland hebben er negen een duurste wijk waar de gemiddelde huizenprijs meer dan het dubbele is van de goedkoopste wijk. In de wijk De Berg Noord in Amersfoort betaalt een koper gemiddeld 870 duizend euro voor een woning. In de Amersfoortse wijk Liendert ligt de gemiddelde huizenprijs op 275 duizend euro, ongeveer eenderde. In Haarlem wordt in het Haarlemmerhoutkwartier gemiddeld 705 duizend euro betaald voor een woning, in de Europawijk is dat ‘slechts’ 280 duizend euro.

Ook veel kleinere gemeenten kennen een groot verschil tussen de goedkoopste en duurste wijk. Deventer is een relatief goedkope gemeente waar het verschil tussen Rivierenwijk en Bergweide (165 duizend euro) en Diepenveen (485 duizend euro) toch aanzienlijk is.