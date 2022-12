Alle gesuggereerde harmonie ten spijt, in de praktijk valt Kerstmis meestal een beetje tegen

Een natte Kerst is vele malen waarschijnlijker dan een witte Kerst. En de vrede die met Kerstmis wordt bezongen, ligt nooit binnen handbereik. Toch worden irreële verwachtingen elk jaar weer opgeklopt – tegen beter weten in.

Als Kerstmis zou zijn bedacht door een evenementenbureau, zou bij de evaluatie vast kritisch zijn geoordeeld over het verwachtingsmanagement. Want net als bij vakanties die in de praktijk wat pover afsteken bij de foto’s in de reisgids, worden de gewekte verwachtingen maar zelden bewaarheid.

Neem alleen al de meteorologische omlijsting van de feestdagen. In vrijwel alle televisiereclames waarin kerstartikelen worden aangeprezen, dwarrelt sneeuw in haar vriendelijkste verschijningsvorm neer uit een nachtelijke hemel. In werkelijkheid hebben Nederlanders sinds de Tweede Wereldoorlog in eigen land slechts vijfmaal een witte Kerst – volgens de definitie van het KNMI – meegemaakt. In dezelfde periode zijn nog meer Elfstedentochten verreden. Niettemin wordt elk jaar opgewekt gespeculeerd over de vraag of we ons op een witte Kerst mogen verheugen. Tegen die achtergrond doet het waarschijnlijker scenario – regenbuien die bij temperaturen boven nul met westenwinden worden aangevoerd – toch wat katterig aan.

Op de gesuggereerde harmonie rondom de kerstdis is in de praktijk vermoedelijk ook wel wat af te dingen. Toch is Kerstmis – in liedjes, films, boeken en Sterreclames – onlosmakelijk verbonden met nepsneeuw, harmonie en vrede, of het oprechte streven daarnaar. Dat de realiteit de voorgaande jaren bij veel mensen een beetje tegenviel, weerhoudt hen er niet van om elk jaar toch weer collectief in de valse beloftes van Kerstmis te trappen.

Kerstmis is kennelijk te dwingend of te onweerstaanbaar om genegeerd te kunnen worden. Dat geldt ook voor de textielfabrikant die truien verkoopt met het opschrift: Fuck Kerst, Kut Kerst of Foute kersttrui. Met de geijkte verwachtingen die door Kerstmis worden gewekt, kan tenslotte ook worden gespeeld. Schrijnende voorvallen hebben dramaturgisch meer effect wanneer ze in kerstsferen zijn gesitueerd. In Die Leiden des jungen Werthers van Goethe neemt de hoofdfiguur, de jonge Werther dus, aan de voet van een kerstboom afscheid van zijn geliefde – en van het leven. Het huwelijksleed van Effi Briest (de hoofdfiguur in de gelijknamige roman van Theodor Fontane) doet nog meer pijn in het schijnsel van de kerstverlichting. Flappie belandde niet op een modale zondag maar op Tweede Kerstdag op de braadslee – om het verdriet van de jonge Youp beter uit de verf te laten komen. Voor acteur/presentator Jan Kooijman droeg het feit dat hij uitgerekend bij het kerstspel op de basisschool de ondankbare rol van schaap kreeg toebedeeld bij aan het traumatiserende effect van deze gebeurtenis.

Onherroepelijke ontnuchtering

Voor psycholoog René Diekstra ligt de ontgoocheling die Kerstmis zo vaak teweegbrengt mede besloten in het feit dat ze twee dagen telt. Op de eerste dag heerst nog de gewijde stemming waarmee het feest alom wordt geassocieerd. Op de tweede dag slaat onherroepelijk de ontnuchtering toe.

Dat heeft Diekstra ook zelf ervaren. ‘Als kind heb ik Kerstmis altijd een fantastisch feest gevonden, omdat in mijn ouderlijk huis in de meest waarachtige zin van het woord vrede heerste. Daar zorgde mijn vader voor. Voorafgaand aan de feestdagen legde hij eventuele ruzies tussen gezinsleden bij, en herinnerde hij hen aan de betekenis van Kerstmis. Dat kon een bewerkelijke aangelegenheid zijn, want het gezin telde elf kinderen. Aan de uitwonenden onder hen stuurde hij een brief. Elk jaar met het beoogde effect: op die ene avond en die ene dag heerste thuis de volmaakte harmonie. Op Tweede Kerstdag sijpelde die magie weer weg, en keerde de profane werkelijkheid terug. Aan de betekenis van Eerste Kerstdag deed dat geen afbreuk: voor mij was het bemoedigend dat vrede en verzoening georganiseerd konden worden, al was het maar voor één dag. Het smaakte naar meer.’

Verbroederend kerstbestand

Wij, de bewoners van een werelddeel dat vertrouwd is met de kerstgedachte, hadden ons dan ook veel meer moeten inspannen voor het afdwingen van een kerstbestand in Oekraïne, zegt Diekstra. ‘Als de kanonnen daar één dag zouden zwijgen, voedt dat de hoop op een meer duurzame vrede.’ Maar wij miskennen de symbolische betekenis van een kerstbestand. We denken: na afloop worden de vijandelijkheden toch weer hervat. Net als in 1914, toen Duitse en Engelse soldaten elkaar weer gingen beschieten nadat ze op Kerstavond op het niemandsland tussen de loopgraven de verbroedering hadden gevierd. Maar wie zo denkt, voegt zich naar de voldongen feiten van Vladimir Poetin – ‘de patjakker van Moskou’, zoals Diekstra hem noemt – wetend dat de ‘barre Bijbelse toestand’ waarin Jozef en Maria ooit verkeerden voor vele miljoenen Oekraïners nu de alledaagse werkelijkheid is.

Zeker nu aan de rand van Europa een bloedige oorlog woedt, zou Kerstmis hier passend gevierd moeten worden, zegt Diekstra. Als feest van de geboorte, ofwel: een nieuw begin, met alle kansen en risico’s van dien. Als eerbetoon aan de enigszins ondergesneeuwde figuur van Jozef, die het kerstkind weliswaar niet heeft verwekt, maar die er wel de zorg voor droeg. En als vermaning om in gedachten bij de Oekraïners te zijn. ‘Aan de kerstdis zou over Oekraïne moeten worden gesproken, en elk NOS Journaal en elk dagblad zou weer dagelijks met Oekraïne moeten openen. Het verbaast mij hoe snel zij met die goede gewoonte hebben gebroken.’

Kerst is emotie, zeker nu. En die emotie zou tijdens de (rooms-katholieke) nachtmis of de (protestantse) nachtdienst door de voorganger moeten worden vertolkt. ‘Daarin mag ook best iets van schaamte doorklinken over het feit dat wij de wapens hebben gefinancierd waarmee de Oekraïners nu worden bestookt. Laten we ons tijdens de nachtmis aan die bittere waarheid blootstellen.’ Zolang er geen vrede is, kunnen we tenslotte ook geen welbehagen verlangen.