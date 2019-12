Alle geldautomaten ’s nachts dicht vanwege plofkraken

Na een plofkraak in Spijkenisse wordt opgeruimd. Beeld Arie Kievit

Dat hebben de banken besloten na de vele en vaak hevig verwoestende plofkraken in overleg met ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën). Ze vinden de sluiting onvermijdelijk voor de veiligheid van omwonenden.

Plofkrakers hadden het dit jaar 78 keer gemunt op een geldautomaat. Bij die aanvallen gebruikten ze zeker 68 keer explosieven. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar. De schade in de vorm van geruïneerde gevels, weggeblazen ramen en verwoeste winkelpanden is steeds heviger.

Speciale teams zullen automaten in de buurt van omwonenden de komende tijd verplaatsen, of als er te veel gevaar dreigt, weghalen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) heeft de tijdelijke sluiting nauwelijks invloed: minder dan 2 procent van de geldopnamen bij automaten is ’s nachts. De NVB kan nog niet zeggen hoe lang de automaten gesloten blijven.

Spetterende inkt

Justitie en banken hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om plofkrakers te ontmoedigen. De strafeis voor plofkraken in de buurt van omwonenden werd opgeschroefd en enkele banken plaatsten een inktsysteem dat gaat spetteren zodra krakers toeslaan. Door natuurlijke dna-sporen in de inkt kunnen politie en justitie de rovers makkelijker achterhalen. Ook kunnen ze vaststellen waar de buit vandaan komt.

Een ander veiligheidsmiddel is een lijmsysteem dat de biljetten aan elkaar plakt, zodat het geld onbruikbaar wordt. Banken, Geldmaat en De Nederlandsche Bank zinnen op meer mogelijkheden van geldontwaarding, bijvoorbeeld dat de biljetten in branden vliegen als criminelen een bres in de kluis slaan.

Hoe beter de beveiliging werd, des te grover het geschut van de plofkrakers. Een veel beproefd middel is de zogeheten pizzaschuif, een dun gelaste koker met daarin kruit en aangestoken lont.

Minder contant

Het explosieve karakter van de kraken versnelt de digitalisering van het betaalverkeer. Nergens in de eurozone gaat de reductie van geldopnames sneller dan hier. Dit jaar telde Nederland nog ruim zevenduizend pinautomaten, die vaker onaangeroerd blijven. Ook aan de toonbank verdwijnt het papiergeld gestaag: 65 procent van de betalingen in winkels wordt met een pinpas gedaan.



Het afscheid van papier geld uit de automaten valt vooral ouderen zwaar. Internetbankieren is voor veel senioren ingewikkeld en een gevulde portemonnee biedt ze houvast en overzicht. ING, ABN Amro en Rabobank hebben speciale hulptroepen geïntroduceerd om digibeten wegwijs te maken bij internetbankieren.