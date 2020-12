Alle Europese landen akkoord met Brexit-deal

Hoofdonderhandelaar van de EU Michel Barnier met het tweeduizend pagina's tellende akkoord. Beeld AP

Het Britse parlement zal zich woensdag uitspreken over de ratificatie van het akkoord, dat de handelsafspraken na de Brexit regelt. Het voorziet onder meer in afspraken over tariefvrije handel tussen de EU en het VK nadat Londen op 1 januari afscheid neemt van de Europese interne markt.

Het Europees Parlement, dat het handelsakkoord ook nog moet goedkeuren voordat het ingaat, buigt zich pas over twee maanden over de afspraken. Om te voorkomen dat er tot die tijd hogere handelstarieven gelden voor het VK en de Europarlementariërs genoeg tijd te geven het lijvige handelsakkoord te bestuderen, is er een overgangsregeling tot 28 februari gemaakt.