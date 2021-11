Alle coronacijfers lopen op, alleen het percentage positieve testen is stabiel

Een lichtpuntje tussen alle oplopende coronacijfers is dat de testbereidheid wel toeneemt. Beeld Marcel van den Bergh

Bijna 11 duizend positieve testen per dag, sterftecijfers stijgen

Steeds meer Nederlanders testen positief. De afgelopen week werden per dag gemiddeld bijna elfduizend besmettingen gemeld, ruim 40 procent meer dan een week eerder. Alleen in de week voor Kerst 2020 was het weekgemiddelde hoger dan nu, maar cijfers uit eerdere golven zijn niet volledig te vergelijken omdat toen een ander testbeleid gold.

Van alle personen bij wie in november een besmetting werd geconstateerd, is 51 procent volledig gevaccineerd. Zo'n 70 procent van de bevolking (inclusief kinderen) is gevaccineerd. Dat betekent dat de bevestigde besmettingsgraad bij gevaccineerden lager is dan bij ongevaccineerden. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat vaccins nog steeds zeer effectief zijn tegen ziekenhuis- en ic-opnamen, hoewel de effectiviteit vooral bij 70-plussers na verloop van tijd licht daalt. Het RIVM meldt deze week 172 sterfgevallen, een week eerder waren dat er 102. Het werkelijk aantal overledenen is met zekerheid hoger, voor coronasterfte geldt geen meldingsplicht.

Lichtpuntje

Een lichtpuntje tussen alle oplopende coronacijfers is het percentage positieve testen. Dat is voor het eerst na zes weken van oplopende getallen gelijk gebleven. Van de ruim 41 duizend tests die de GGD dagelijks doet, sloeg vorige week 17,2 procent positief uit. Het aantal testen steeg deze week met 45 procent naar 60 duizend per dag. Dat de testbereidheid toeneemt, kan betekenen dat minder besmettingen onopgemerkt blijven. Daardoor kan het virus zich uiteindelijk minder gemakkelijk verspreiden.

200 nieuwe covidpatiënten per dag, toename gaat nu sneller op ic

Dagelijks worden in de Nederlandse ziekenhuizen zo’n tweehonderd mensen opgenomen vanwege covid-19. Dit zijn de hoogste opnamecijfers sinds 19 mei. De toestroom van patiënten groeide afgelopen week met 21 procent. Waar eerder het aantal opnamen op de verpleegafdelingen snel steeg, neemt nu het aantal nieuwe ic-patiënten het meest toe, deze week met 49 procent naar 27 nieuwe patiënten per dag.

Ook bij eerdere uitbraken groeiden ic-opnames na oplopende aantallen op de verpleegafdeling. Dit komt doordat patiënten vaak eerst in een regulier bed worden opgenomen en bij verslechtering van de symptomen worden overgebracht naar de ic. Er liggen nu in totaal 1.647 coronapatiënten in het ziekenhuis, 335 meer dan een week geleden. Om de drukte te spreiden zijn de afgelopen week 74 covidpatiënten naar een ziekenhuis in een andere regio gebracht.