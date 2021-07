Alle besmette Nederlanders in Tokio zaten op één vlucht, ging er iets mis? ‘Een vliegtuig is redelijk veilig’

Een gedeelte van de Nederlandse atleten op Schiphol, vlak voor vertrek naar Tokio. Beeld ANP

‘Een mooi onderwerp voor post-olympisch wetenschappelijk onderzoek’, noemt arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten de commotie over vlucht KLM 861 (Amsterdam-Tokio) van vorige week zaterdag. Alle Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen die met Covid19 zijn besmet zaten aan boord van die vlucht, net als NOS-commentator Jeroen Elshof die zaterdag de vrouwenvoetbalwedstrijd Nederland-Brazilië niet kon verslaan na een positieve test.

Is er ‘iets’ mis gegaan op vlucht KLM 861? Bonten: ‘Dat weet je niet zeker en voorlopig weet je helemaal niets.’ Het vergt tijd om uit te zoeken, als dat al nuttig is, of het transport als zodanig de besmettingshaard is geweest. ‘Je kunt wel veel achterhalen aan de hand van RNA bijvoorbeeld. Zijn de besmettingen het gevolg van precies of nagenoeg dezelfde virussen? Dat soort zaken.’

Maar de tot nu toe beschikbare informatie zegt nog niets, beklemtoont Bonten die overigens niet op de hoogte was van de commotie over vlucht KLM 861. Op die vlucht zaten ook (vooralsnog) niet besmette sporters, zoals hockeyers en wielrenners. Allemaal gevaccineerd, allemaal zeker drie keer getest.

Niet gevaarlijk

Bonten werpt een aantal relevante vragen op over de gedragingen van de nu wél positief bevonden Nederlanders. Hoe zijn die vorig weekeinde naar Schiphol gekomen? Hebben ze ergens lang bij elkaar gezeten? Hebben ze soms in Tokio samen ergens gegeten?

Op de vraag of een vliegtuig een ‘gevaarlijk’ transportmiddel is als potentiële haard geeft Bonten een ontnuchterend antwoord voor de groeiende groep luchtvaartcritici. Wetenschappelijk mag vaststaan dat vliegtuigen aan veel milieu/klimaatproblemen bijdragen, in relatie met corona is het geen gevaarlijk transportmiddel.

‘Een vliegtuig is redelijk veilig. Je blijft zitten. Er is sprake van gecontroleerde luchtstromen. Honderd procent veiligheid heb je nooit, maar algemeen gesproken staat het vliegtuig in deze crisis niet bekend als een gevaarlijk transportmiddel.’ Vandaar het advies dat vliegen zo langzamerhand , onder voorwaarden, wel weer kan, zegt het OMT-lid.

In Nederland is sprake van commotie over de vlucht met de olympiërs, in Tsjechië is een heuse rel uitgebroken. Op dezelfde zaterdag van KLM 861 vloog vanuit Praag een Tsjechische olympische delegatie naar Tokio. Al veertien sporters op die vlucht zijn nu in Japan in quarantaine na op enig moment positief bevonden te zijn. Plus enkele begeleiders.

Premier Adrej Bobis spreekt van een ‘schandaal’ en wijst op één van de besmette begeleiders: uitgerekend de teamarts van de Tsjechische olympische delegatie zat ongevaccineerd aan boord. Premier Bobis heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd.

In wetenschappelijke zin kan een solide uitkomst van zo’n onderzoek nog wel een tijdje op zich laten wachten, zegt arts-microbioloog Bonten nog maar eens. In dit stadium durft hij één ding wel te zeggen over de besmette Nederlanders van vlucht KLM 861: ‘Deltavariant. Daar durf ik een fles wijn op te zetten.’