Alle auto’s emissievrij in 2030, is dat haalbaar?

Wordt 2022 het jaar waarin de elektrische auto definitief doorbreekt? Op straat ziet u nog wel vooral auto’s met een uitlaat, maar nieuwkopers gaan steeds vaker voor een stekker. Alle nieuwe auto’s moeten emissievrij zijn in 2030, is het streven van de Nederlandse overheid. Is dat haalbaar?

Het aandeel stekkerauto’s in het Nederlandse wagenpark is op dit moment nog miniem te noemen. Van de bijna 9 miljoen personenauto’s in Nederland zijn er 273 duizend elektrisch, en daarvan zijn er 174 duizend emissievrij. Dan zijn er nog een kleine 100 duizend plug-in hybride wagens, die als de accu leeg is verder kunnen op benzine.

Met in totaal maar 3 procent elektrische rijders lijkt 100 procent emissievrije nieuwe auto’s over acht jaar nog ver weg, maar bij de nieuw verkochte auto’s is het beeld heel anders. Ruim 1 op de 4 autokopers koos in 2021 voor een elektrische auto. Bijna 15 procent van het totaal was emissievrij. Het gaat dan voornamelijk om volledig elektrische auto’s met een batterij en een enkele elektrische brandstofcelauto.

Elektrisch rijden is een stuk beter voor het milieu, zelfs als er grijze stroom wordt gebruikt. Milieu Centraal onderzocht de uitstoot van elektrische en benzineauto’s. Helemaal zonder CO 2 -uitstoot is het gebruik van de auto alleen als de stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen komt. Maar met grijze stroom is de uitstoot, 900 kilo CO 2 per jaar, nog steeds een stuk lager dan de gemiddelde benzineauto, die 2.300 kilo CO 2 per jaar de atmosfeer in brengt. De productie van een elektrische auto is wel belastender voor het klimaat dan die van een benzineauto, vooral het maken van de accu levert veel CO 2 op, ruim vijfduizend kilo. Maar alles bij elkaar is volgens Milieu Centraal een elektrische auto over de levensduur milieuvriendelijker, de totale uitstoot was in 2018 al zo’n 40 procent lager dan die van een auto met een uitlaat. Naarmate er meer groene stroom gebruikt wordt, neemt dit verschil verder toe.

En de kosten? Om het prijsverschil met benzine-auto’s te compenseren krijgen elektrische rijders subsidie. Zakelijke rijders worden gecompenseerd via de lagere bijtelling. Particulieren kunnen bij aanschaf van een nieuwe elektrische wagen 3.350 euro terugvragen. Als de koper snel is tenminste: er is 71 miljoen beschikbaar en op is op. In de eerste twee weken van januari is al ruim 22 miljoen van dit potje opgesoupeerd.

Zelfs autokopers die achter het subsidienet vissen kunnen besparen door elektrisch te gaan rijden. Tot vorig jaar was elektrisch rijden nog wel wat duurder, maar in 2021 was zelfs als de aanschafsubsidie niet wordt meegerekend op benzine rijden de duurdere keus, berekende de ANWB. Gemiddeld is een benzinerijder 59,1 cent per kilometer kwijt, dit is inclusief afschrijving voor een middenklasser, en iemand die elektrisch rijdt 56,7 cent.

Goedkoper én beter voor het milieu, het lijkt alsof de keuze makkelijk is. Toch zijn er nog drempels. De hogere aanschafprijs kan potentiële kopers afschrikken, zeker als het subsidiepotje leeg is. Ook blijkt uit onderzoek van de ANWB dat personen die een eigen oprit hebben en thuis kunnen opladen beduidend enthousiaster zijn. Schrikbeeld van veel bestuurders is het stilstaan met een lege accu. De actieradius – hoe ver u komt zonder te laden – neemt toe, maar is nog steeds een stuk lager dan bij benzineauto’s. Inmiddels kan de gemiddelde elektrische auto 333 kilometer ver komen, van Groningen naar Maastricht. Met een auto op benzine is Parijs zonder tanken binnen bereik.