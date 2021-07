Alle Amerikaanse militairen eind augustus al weg uit Afghanistan

Amerikaanse legermaterieel wordt in Kandahar klaargemaakt voor transport terug naar de VS. President Biden wil zijn troepen nog voor september terugtrekken uit Afghanistan. Beeld Reuters

Op 31 augustus zullen alle Amerikaanse soldaten zijn vertrokken uit Afghanistan. Dit heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd. Ondanks de onverwacht snelle opmars van de extremistische Taliban wil hij de Amerikaanse troepen zo snel mogelijk uit Afghanistan weghalen. ‘Snelheid is veiligheid,’ aldus Biden in zijn uitgebreidste verklaring tot dusver over het einde van twintig jaar jaar oorlog in Afghanistan.

In april kondigde Biden aan dat de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan op 11 september moest zijn voltooid. Dat de kans groot is dat er na hun vertrek een burgeroorlog uitbreekt tussen de ernstig verdeelde Afghaanse regering en de Taliban, is voor Biden geen overweging om zijn troepen langer aan ‘onaanvaardbare risico’s’ bloot te stellen. ‘We kwamen niet naar Afghanistan om een natie op te bouwen.’

Dat is een taak voor de Afghanen zelf, aldus Biden. Hij zegt dat de Verenigde Staten hun doelen hebben bereikt –terroristenleider Osama Bin Laden uitschakelen en voorkomen dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor terroristische aanvallen op de VS. Intussen groeit de internationale bezorgdheid over de snel verslechterende veiligheidssituatie. Al sprak Biden zijn vertrouwen uit in de training en de uitrusting van het Afghaanse regeringsleger, beide betaald door de VS, in het noorden van Afghanistan winnen de Taliban op verschillende fronten terrein. Vorige week hebben de Taliban districten onder de voet gelopen in provincies die grenzen aan vijf verschillende landen - Pakistan, China, Turkmenistan, Tadzjikistan en Iran.

Grens met Iran

Donderdag meldden Iraanse media dat de Afghaans-Iraanse grenspost Islam Qala in handen van de Taliban is gevallen, de derde grensovergang die de islamitische extremisten in korte tijd hebben veroverd. Al zegt het Afghaanse regeringsleger de grenspost nog te controleren, Iraanse media en persbureau Reuters melden dat soldaten van het regeringsleger massaal naar Iran zijn gevlucht. Nu naderen de Taliban de provinciehoofdstad Herat, 120 kilometer van de grens met Iran.

Verder naar het oosten, in de provincie Badghis aan de grens met Turkmenistan, wordt al twee dagen gevochten om de provinciehoofdstad Qala-e-Now. Een deel van de 750 duizend bewoners is op de vlucht geslagen.

Na militaire successen op het platteland proberen de Taliban nu de eerste steden in te nemen sinds ze hun offensief in mei begonnen. Inmiddels hebben ze eenderde van het land in handen. In dit tempo valt de hoofdstad Kabul binnen een half jaar of hooguit een jaar, voorspellen Amerikaanse inlichtingendiensten.

Woensdag zijn de eerder vastgelopen onderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban hervat in de Iraanse hoofdstad Teheran. De kans op succes is miniem. Donderdag zei de Britse chef defensiestaf Nick Carter dat het ‘aannemelijk’ is dat de Afghaanse staat instort. Carter voorspelt dat Afghanistan verzinkt in een situatie zoals in de jaren negentig ‘met een cultuur van krijgsheren en (…) het verbrokkelen van belangrijke instituties zoals veiligheidstroepen langs etnische of tribale lijnen.’

Vrijwel alle Britse soldaten hebben het land ook verlaten, aldus de Britse premier Boris Johnson. Sinds 2001 deed Groot-Brittannië mee aan de Navo-missie in Afghanistan.

Rusland

In Moskou neemt de bezorgdheid toe nu de gevechten Tadzjikistan naderen, een militaire partner van Rusland. De Taliban hebben Moskou volgens het Russische persbureau Tass verzekerd geen militaire operaties over de grens uit te zullen voeren, maar de Russen zijn beducht voor voor het doorsijpelen van de strijd naar het Afghaanse buurland. In Tadzjikistan zochten eerder deze week ook duizend soldaten van het Afghaanse regeringsleger hun toevlucht. Rusland en vijf voormalige Sovjet-staten die een militair partnerschap hebben, staan klaar om in te grijpen als de situatie aan de Afghaanse grens escaleert, meldt het Russische persbureau Interfax.