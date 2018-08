All-inclusive in eigen land: ‘In 2030 is het hier net zo warm als aan de Côte d'Azur’

Atilay Uslu (50) ziet de verheugde blik van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan nog voor zich. De ambtenaren kwijlden bijna. Een hotel in Amsterdam Nieuw-West? Graag. Kon de gemeente verder nog iets voor de ondernemer betekenen?

‘Moet je nu eens zien’, stelt hij vijf jaar later vast. Niet op mopperige toon; klagen zit niet in zijn aard. ‘De hoteleigenaar is aangeschoten wild!’ De hoofdstad kent een bouwstop voor hotels. De toerist is naast melkkoe en werkverschaffer plots een lastpost geworden.

Daarom sprong de Corendon-advertentie onlangs in de Volkskrant extra in het oog: ‘Costa Amsterdam. All inclusive!’ Helemaal in de stijl waarmee de afzender zonnige oorden aan de Middellandse Zee aanprijst.

De advertentie van Corendon. Foto Rowin Ubink

Met, bij het avondlijke dinerbuffet, ‘sushi en een chocoladefontein’. Plaats van samenkomst: het hagelnieuwe Corendon Village Hotel Amsterdam, ‘dicht bij het centrum’. En waar is die kust dan? Met het openbaar vervoer ben je voor ‘slechts 5 euro 46’ op het strand.

Oké, een reisje naar Zandvoort duurt 50 minuten, anders dan de corebusiness van het bedrijf: de all-inclusiveverblijven aan de Turkse kust, waar je vanaf het hotelterras zo de zee in stapt. Maar het gaat om het idee. Om de verbeelding.

Costa Amsterdam

Verbeelding en ‘anders denken’, daar zijn overheden nou juist niet bijster sterk in, verzekert Atilay Uslu. Vaak houdt hier het zicht op bij de raailijn van het polderdijkje. Uslu zit anders in elkaar, hij denkt in termen van eindeloze horizonten.

‘Costa Amsterdam is een grapje’, zegt de toerismeondernemer wiens bedrijf (eigen vliegtuigen, eigen hotels, almaar meer bestemmingen) in razend tempo uitdijt. Met een knipoog, maar met wel degelijk een serieuze ondertoon. Er schuilt een ‘gedachte’ achter dit concept. Gekscherend over Costa Amsterdam: ‘Waarom niet? Slootje erbij leggen, strandje maken…’

Uslu: ‘Waar las ik het nou onlangs? In 2030 heeft Amsterdam dezelfde gemiddelde temperatuur als de Côte d’Azur nu.’ Daar moet je dus op inspelen, ondernemen is vooruitzien.

Nog mooi op tijd – de toerisme-industrie lag nog niet onder vuur – heeft de met ondernemersprijzen overladen Atilay Ursu een toevoeging aangebracht aan zijn imperium. Ruim twee maanden geleden opende Corendon Village de deuren, het grootste hotel van de Benelux (684 kamers) en tevens de locatie om Costa Amsterdam te ondergaan.

Corendon-oprichter Atilay Uslu voor zijn nieuwe megahotel. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Corendon Village Hotel Amsterdam, een aanvulling op het hotel dat het bedrijf een paar jaar geleden met die warme instemming van burgemeester Van der Laan in Amsterdam Nieuw-West opende, bestaat eigenlijk uit drie overnachtingsaccommodaties. Het staat op een plek waar de bezoeker absoluut een beroep moet doen op zijn verbeelding om iets van vakantiegevoel op te wekken: iets buiten de bebouwde kom van Badhoevedorp, in de oksel van twee snelwegen, onder de rook van Schiphol. Aan de overkant van het complex aan de Schipholweg is niet vakantie vieren, maar vliegtuigen spotten de geliefde activiteit.

Nog even wachten en de verbeelding neemt hier een nieuwe vlucht. Nu Corendon – naast reisorganisatie en hotelexploitant ook vliegmaatschappij – toch de vloot aan het vernieuwen is, wordt te zijner tijd op het terrein van Corendon Village een heuse Boeing 747 gestald. Alleen al zo’n afgedankt toestel trekt een massa volk, schat Ursu in.

En later dit jaar opent in Plaza, het hoofdgebouw van de Village, nog zo’n toeristentrekker; de skybar, te bereiken via de panoramalift, met uitzicht op Amsterdam, Keukenhof, het Schipholverkeer en – bij heel helder weer – misschien ook nog wel de ‘costa’.

Hobbels na de opening

Het is op deze doordeweekse dag in juli zo druk in Corendon Village dat de boeker van het Costa Amsterdam-arrangement vanzelf wordt geüpgraded van het hotelcomplex Urban naar Apartments. Urban richt zich voor alles op de touroperators, gespecialiseerd in het snelle rondje Europa, en is nu al, kort na de opening, voor de komende hoogseizoenen volgeboekt.

Apartements – de naam van dit Village-onderdeel is aangebracht in de huiskleur rood boven de ingang – is een uit 298 ‘shortstay-appartementen’ bestaand complex. De opzet is om niet alleen vakantiegangers, maar ook werknemers die tijdelijk in Nederland hun brood verdienen onderdak te bieden. Bij Schiphol wordt altijd gebouwd, de overnachtingsmogelijkheid voor dat bouwpersoneel is om de hoek.

Dat verklaart wellicht het indrukwekkende aantal auto’s met Pools kenteken op de parkeerplaatsen van Corendon Village. Dat overigens zelf ook nog niet helemaal is afgebouwd. De bazaar moet nog open (straks zijn daar 24 uur per dag pizza’s en hotdogs te koop) alsook het inpandige zwembad. En voor het afmaken van de tuin (‘Hier realiseert Jos Vriend tuinen voor Corendon Village’) is het domweg te warm en te droog.

Nog niet in voltooide staat is het in Corendon Village anders levendig zat. Bussen uit onder meer Slovenië, Tsjechië, Polen en Spanje leveren stromen toeristen af die een dag of twee Nederland komen ‘doen’. Vraag niet waarom, maar ook opvallend veel Zuid-Amerikaanse toeristen benutten deze locatie als uitvalsbasis.

Met de accommodatie in Apartments blijkt overigens niets mis. In het tapijt in de gangen zijn vliegtuigmotieven verwerkt. De plafonds van de appartementen lijken nog niet helemaal af, totdat een personeelslid van ‘housekeeping’ opheldering verschaft: we hebben hier van doen met de aanpak van een industrieel ontwerper.

De boeker van het Costa Amsterdam-arrangement moet tijdens het verblijf zelf trouwens ook vaak opheldering verschaffen. Slechts weinige personeelsleden (Corendon Village biedt op termijn tweehonderd mensen werk) blijken in deze openingsfase vertrouwd met het all-inclusive-concept.

Het vertrouwde armbandje rolt bij het (zelf) inchecken niet uit een of ander apparaat; menig personeelslid kijkt de gast glazig aan wanneer aangeleverde menukaarten niet blijken te corresponderen met wat ‘Costa Amsterdam!’ belooft.

Bij de keuze uit de drie hoofdgerechten van de à-la-carte-formule die ook deel uitmaakt van het concept blijkt juist die ene – hoe toepasselijk – niet voorradig te zijn. ‘Excuus, de zeebaars is er niet.’ Zo dicht ligt Badhoevedorp nu ook weer niet bij de kust.

Interieur van hotel Corendon Village. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo ontmoet Corendon Village nog wel meer hobbels, kort na opening. De shuttlebus die toeristen af en aan naar Amsterdam brengt, belooft het College Hotel (ook eigendom van Uslu) als in- en uitstaphalte. Dat was buiten het offensief van de gemeente tegen touringcarbussen gerekend. ‘We kregen voortdurend boetes’, verklaart de buschauffeur die de toeristen nu ergens op de Hobbemakade laat uitstappen om ze daar weer later op te pikken.

Atilay Uslu weet van het probleem, maar ligt er niet wakker van. Evenmin van het aanzwellende gemok vanuit Amsterdam dat het zo wel welletjes is met de ‘toeristenplaag’. Zijn Corendon Village in Badhoevedorp (kosten: 85 miljoen euro) past naadloos in de bedrijfsstrategie om – naast het aanbieden van vluchten en verblijfsmogelijkheden – zelf hotels in exploitatie te nemen (de nieuwste aanwinst is er één op Curaçao aan de Jan Thiel-baai) en is wat hem betreft juist helemaal niet specifiek gericht op de hoofdstad.

Uslu: ‘We moeten groter denken. Weet je wel dat Aalsmeer hele mooie natuurgebieden heeft? Haarlem is hier, vanuit Badhoevedorp, zo om de hoek. Nederland heeft veel meer te bieden dan alleen die vier grachten, die vier musea en het Anne Frankhuis.’

En kom bij Atilay Uslu niet aanzetten met de desastreuze invloed van het massatoerisme op de leefbaarheid en de duurzaamheid. ‘Ik ken mijn verantwoordelijkheid. In Turkije hebben we als compensatie een bos aangeplant, twee keer zo groot als het Amsterdamse Bos!’