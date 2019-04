Algerijnse president Bouteflika treedt af na ultimatum van het leger

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika. Beeld EPA

Bouteflika heeft zich nauwelijks meer in het openbaar vertoond sinds hij in 2013 door een hersenbloeding werd getroffen. Hij stond onder zware druk om op te stappen na een golf van massale demonstraties toen bekend werd dat hij zich voor de vijfde keer verkiesbaar wilde stellen. Maandag beloofde Bouteflika al dat hij voor het eind van deze maand zou opstappen. Maar dat was niet voldoende voor legerleider Salah, tot voor kort een trouw bondgenoot van de president. In een verklaring liet hij weten dat hij genoeg had van het tijdrekken van enkele personen rond Bouteflika die volgens hem bang zijn hun positie te verliezen.

De val van Bouteflika werd onvermijdelijk nadat de legerleiding zich vorige maand tegen hem had gekeerd en zich achter de demonstranten had geschaard. Ook de regeringspartij FLN nam afstand van de bejaarde president. Bouteflika, die sinds zijn hersenbloeding bijna niet meer kan praten, was al 20 jaar aan de macht.

In de hoop de opstand tegen zijn bewind te bezweren had Bouteflika begin vorige maand zijn plannen laten varen om voor de vijfde keer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Maar hij wilde pas aftreden na het aannemen van een nieuwe grondwet. Volgens de oppositie wilde hij daarmee zijn belangen en die van zijn ‘hofhouding’ veilig stellen.

Bouteflika wordt tijdelijk opgevolgd door Abdelkader Bensalah, de voorzitter van het Hogerhuis van het Algerijnse parlement. Afgelopen weekeinde werden Bouteflika en premier Noureddine Bedoui het eens over een nieuwe regering die het land moet besturen tijdens de overgangsperiode, maar of die afspraak nog overeind blijft is onzeker. Onduidelijk is ook wanneer er nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden. Die waren uitgesteld na het besluit van Bouteflika toch niet aan de verkiezingen mee te doen.

Het is ook onzeker of Bouteflika’s offer voldoende zal zijn om de demonstranten tevreden te stellen. De jongeren eisen dat niet alleen de president het veld ruimt, maar dat het hele machtsapparaat drastisch wordt hervormd. Het politieke establishment wordt gedomineerd door een kliek van vertrouwelingen van Bouteflika die volgens de oppositie hun macht hebben misbruikt om zichzelf te verrijken.