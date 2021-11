Algerije houdt Marokko verantwoordelijk voor de dood van drie vrachtwagenchauffeurs

Een Polisario-soldaat lanceert op 14 oktober een raket richting Marokko, vanaf de Westelijke Sahara. Beeld AP

Volgens de Algerijnse overheid wijzen ‘verschillende elementen’ erop dat Marokkaanse strijdkrachten in de Westelijke Sahara de bestuurders hebben bestookt. Met die claim escaleert het conflict tussen de Noord-Afrikaanse buurlanden verder. De al decennia gespannen relatie bevindt zich sinds september op een nieuw dieptepunt, nadat Algerije besloot de diplomatieke banden met Marokko te verbreken.

De vrachtwagenbestuurders waren op weg van de Mauritaanse hoofdstad Nouakchott naar de Algerijnse stad Ouargla. Die route voert langs de Westelijke Sahara, waar kanonnen de voertuigen zouden hebben belaagd. De Westelijke Sahara vormt sinds de terugtrekking van de oud-kolonisator Spanje in 1975 een heet hangijzer in de Algerijns-Marokkaans betrekkingen. De meerderheid van het gebied staat sindsdien onder Marokkaans gezag, maar Marokko stuit op verzet van de door Algerije gesteunde onafhankelijkheidsbeweging Polisario. De rebellengroep verklaarde vorige maand een staakt-het-vuren met Marokko ‘nietig’, na dertig jaar.

Volgens Algerijnse media was het bestookte snelweggedeelte in handen van Polisario. Toch zijn Marokkaanse soldaten volgens Algerije schuldig aan de ‘laffe moord’. Het land vindt sowieso dat Marokko niets te zoeken heeft in de Westelijke Sahara. ‘Deze brute agressiviteit kenmerkt het bekende beleid van territoriale expansie en terreur’, foetert de Algerijnse regering in een verklaring aan staatspersbureau APS.

In Algerijnse ogen kan de ‘verachtelijke daad’ van de buurman ‘niet ongestraft blijven’. De regering belooft sancties, al heeft het weinig meer om Marokko pijn mee te doen. De diplomatieke banden met de westerbuur verbrak Algerije in augustus al, omdat Marokko schuldig zou zijn aan spionage en steun aan separatisten in de Algerijnse kustregio Kabylië. Ook in economische opzicht is weinig meer mogelijk: de al langer karige handel tussen beide landen is de laatste jaren verder verstomd.

Een gewapend conflict tussen beide landen is onwaarschijnlijk, zei emeritus-hoogleraar Arabische studies aan de Autónoma-universiteit in Madrid Bernabé López in augustus tegen de Volkskrant. ‘Daarvoor hebben beide landen te veel te verliezen.’

Spanje en Portugal krijgen mogelijk ook te maken met de oplopende spanningen, omdat de landen Algerijns gas nodig hebben om hun inwoners de winters door te helpen. Algerije verlengde het aflopende leveringscontract via een Marokkaanse pijplijn niet, waardoor het alleen nog via de Middellandse Zee gas zal leveren aan Europa. Energie-experts zijn bezorgd daarover: door de zeelijn kan minder gas dan door de lijn via Marokko.