Algeheel stookverbod in Utrechtse Heuvelrug en Bunnik – óók voor de barbecue in eigen tuin

Veiligheidsregio Utrecht stelde donderdag de zogenoemde fase 2 in van verhoogde paraatheid op natuurbranden. Gemeenten kiezen zelf voor een barbecueverbod. Beeld ANP

Niet iedereen in de gemeente was blij met het algehele stookverbod dat donderdagavond inging, zegt de woordvoerder. ‘Sommige inwoners waren al bezig met het voorbereiden van hun maaltijd op de grill, terwijl de gemeenten pas achterin de middag hadden besloten tot nader bericht geen barbecues toe te staan. Maar het is een unieke situatie nu. Wij hopen op begrip van mensen. De situatie in de bossen is bloedlink. Mensen kunnen met hun boerenverstand bedenken wat vuur kan veroorzaken.’

Utrechtse Heuvelrug zegt dat ze haar beslissing heeft gebaseerd op het advies van de Veiligheidsregio Utrecht. Die instantie stelde donderdag de zogenoemde fase 2 in van verhoogde paraatheid op natuurbranden. Daarbij zet de veiligheidsregio bijvoorbeeld een patrouillevliegtuig in. ‘Wij adviseren gemeenten waakzaam te zijn, zij kiezen zelf voor bijvoorbeeld een barbecueverbod’, zegt een woordvoerder. ‘Dat is hun eigen inschatting.’

Het bleef bij twee gemeenten in de provincie die besloten tot een algeheel barbecueverbod. De gemeente Soest verbiedt alleen het maken van open vuur en barbecuen in natuurgebieden. Of er wel eens een natuurbrand is ontstaan door een barbecue in een privétuin is niet bekend.

Ook andere veiligheidsregio’s zijn extra alert vanwege het verhoogde risico op natuurbranden. Stookvergunningen van bijvoorbeeld boeren zijn onder meer in de Veiligheidsregio Twente tot nader order ingetrokken. Maar tot barbecueverboden is het voor zover bekend nog niet gekomen. In sommige parken in steden geldt om andere redenen een barbecueverbod, bijvoorbeeld vanwege klachten over overlast.