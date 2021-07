Algarve krijgt oranje reisadvies, maar geen quarantaineplicht; voor Spaanse vasteland blijft ‘alleen noodzakelijke reizen’ gelden

Britse toeristen en vakantiehuisbezitters staan massaal in de wachtrij op het vliegveld van Faro, nadat het reisadvies voor de Algarve flink was aangescherpt. Beeld EPA

De Algarve krijgt vanaf donderdag een oranje reisadvies, vakantiereizen worden afgeraden. Het ministerie van Buitenlandse zaken maakt dit vanochtend bekend. Verder veranderen er binnen de EU geen reisadviezen. Wel worden veel landen buiten de EU toegevoegd aan de veilige lijst, als deze landen Nederlandse toeristen toelaten gaat het reisadvies morgen van oranje naar geel.

Nederlanders die nu op vakantie in de Algarve zijn, moeten bij terugkomst een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs tonen. Thuisquarantaine is niet nodig. Het devies ‘alleen noodzakelijke reizen’ geldt ook voor Nederlanders die al gevaccineerd zijn, laat het ministerie van Buitenlandse zaken weten.

De omgeving van Lissabon blijft oranje, net als het Spaanse vasteland. Ook in Spanje lopen de besmettingen op, vooral in Catalonië, Andalusië en Valencia. Een aantal gele gebieden zouden zomaar binnenkort van kleur kunnen verschieten. Het RIVM zegt de situatie op de Spaanse Canarische eilanden en Balearen, de gele gebieden in Portugal en Cyprus nauwlettend te monitoren.

Hoogstwaarschijnlijk wordt het advies voor een groot aantal Europese landen buiten de EU aangepast. De lijst van covid-veilige landen van de Europese Unie wordt uitgebreid. Vanaf donderdag gelden de volgende landen als ‘covid-vellig’: Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Brunei, Canada, Kosovo, Jordanië, Moldavië, Montenegro, Qatar en Saoedi-Arabië.

Nederland baseert de reisadviezen voor landen buiten de EU op deze lijst. Veel van deze landen laten alleen nog geen Nederlandse toeristen toe. Het advies van de landen die wel toeristen toelaten wordt morgen geel. Dat zal betekenen dat vakantiereizen naar Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Moldavië en Montenegro weer worden toegestaan. Toerisme vanuit Nederland naar Canada is vooralsnog niet toegestaan.

Binnen de oranje landen maakt het ministerie onderscheid tussen hoge en zeer hoge risico’s. In de EU ziet het ministerie geen zeer hoge risico’s, voor oranje EU-landen geldt dan ook geen quarantaineplicht, net als voor Noorwegen.

Mongolië, Namibië, Oman en Koeweit veranderen op 8 juli van hoogrisico- naar zeerhoogrisicogebieden. Voor deze landen geldt vanaf dat moment een quarantaine- en testplicht. Bahrein en Kaapverdië veranderen juist van zeerhoogrisico- naar hoogrisicogebied, waardoor de quarantaineplicht vervalt.

Een geel of groen advies betekent niet dat een land vrij toegankelijk is, veel landen stellen inreisbeperkingen. Zo is vaak een negatieve test, een vaccinatiebewijs of registratie vooraf verplicht. Binnen de EU en voor reizen naar Noorwegen, IJsland en IJsland, Zwitserland en Liechtenstein kan de CoronaCheck-app gebruikt worden. Het ministerie raadt aan altijd vooraf de reisadviezen te controleren en niet alleen op de kleuren af te gaan bij het plannen van een reis.

Van veel populaire vakantiebestemmingen zoals Duitsland, Frankrijk en Italië is de kleurcode de afgelopen week al groen geworden. Voor vakantiereizen naar deze landen ziet het ministerie geen bijzondere veiligheidsrisico’s.