Alexia gaat naar een school voor prinsessen én vluchtelingen

Het UWC of the Atlantic College ligt ingeklemd tussen bossen en zee. Beeld EPA

Wie het promotiefilmpje bekijkt van het United World College of the Atlantic in Wales – vanaf volgend jaar de school van prinses Alexia – waant zich in een Harry Potter-film. Een kasteel in de heuvels, met uitzicht op zee en een eetzaal waarin de ronde tafel van koning Arthur niet zou misstaan: dit lijkt op het eerste gezicht geen kostschool voor Jan met de pet. Is het UWC Atlantic College zo elitair als de beelden doen vermoeden?

Zelf spreekt het UWC liever niet van een kostschool, maar van een ‘onderwijsbeweging’ in de geest van oprichter Kurt Hahn – kijkers van The Crown zullen hem kennen als het schoolhoofd van de spartaanse kostschool waar prins Charles tot zijn verdriet naartoe werd gestuurd. Getekend door de Tweede Wereldoorlog geloofde Hahn, een Duitse pedagoog die in 1962 de deuren van het eerste UWC-college in Wales opende, dat het aangeboren moreel kompas van jongeren door de maatschappij wordt aangetast. Dat ‘bederf’, zo was zijn overtuiging, kon worden voorkomen door meer begrip en respect voor mensen uit andere culturen te stimuleren. Op deze manier, in combinatie met intensief onderwijs en vrijwilligerswerk, moesten jonge geesten rijp worden gemaakt om de leiders van de toekomst te worden.

Dependance in Maastricht

Het UWC heeft sindsdien wereldwijd achttien vestigingen geopend met elk een eigen karakter: in het Canadese Vancouver zet de kostschool zich in voor natuurbehoud, op Costa Rica biedt het UWC enkele leerplekken aan kinderen uit omringende SOS Kinderdorpen. Ook in Maastricht staat sinds 2013 een dependance, destijds geopend door UWC-alumnus koning Willem-Alexander.

Aan het exclusieve onderwijs van het UWC hangt wel een prijskaartje: op UWC Atlantic, waar prinses Alexia naartoe gaat, kost een tweejarige opleiding rond de 80 duizend euro. Ongeveer een kwart van de leerlingen heeft ouders die het bedrag zelf kunnen neertellen. De rest moet het doen met (gedeeltelijke) beurzen die het college jaarlijks uit zijn fondsen beschikbaar stelt.

Koning Willem-Alexander, hier met zijn ouders prins Claus en koningin Beatrix en een aantal medescholieren, heeft ook op het UWC in Wales gezeten. Beeld Hollandse Hoogte / Capital Photo

Een dikke portemonnee is dus geen voorwaarde om te worden toegelaten. De leerlingen op het UWC worden in eerste instantie geselecteerd op ‘potentieel en motivatie’, zegt Marije Adriaansens van UWC Nederland. In de praktijk wil dat zeggen dat ze ten eerste op ‘randvoorwaarden’ worden geselecteerd. Zo moeten havo-leerlingen gemiddeld minimaal een 7 staan. Voor vwo-leerlingen volstaat een 6,5. Leerlingen die zich aanmelden mogen maximaal twee onvoldoendes hebben op het laatste overgangsrapport. Bovendien moeten leerlingen voor Engels minstens een voldoende staan.

Adriaansens: ‘Als ze aan die eisen voldoen, kunnen de gegadigden een motivatiebrief insturen. Ook ouders en mentoren dienen een aanbeveling op te sturen. Tijdens een introductiedag maken potentiële leerlingen kennis met elkaar tijdens een debat met bijbehorende rollentest.’

Tot slot heeft iedere kandidaat een gesprek met een driekoppige commissie, die bestaat uit een UWC-alumnus, een onderwijsprofessional en een kinderpsycholoog. De UWC-alumnus kijkt hoe goed de kandidaat aansluit bij het UWC, de onderwijsprofessional moet inschatten of de leerling de werklast aankan en de kinderpsycholoog schat in of het kind veerkrachtig genoeg is. ‘Deze leerlingen gaan jong het huis uit’, aldus Adriaansens. ‘Ze gaan samenwonen met mensen uit verschillende culturen. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand in jouw kamer om vijf uur ’s ochtends wil bidden? Niet iedere puber kan daarmee omgaan.’

Prinses Alexia Beeld ANP

Volgens Adriaansens heeft ook prinses Alexia, net als alle andere toekomstige leerlingen, het hele selectieproces met goed gevolg doorstaan. ‘Er zijn geen achterdeuren waardoor de koninklijke familie naar binnen geloodst wordt. Alexia wordt behandeld als een gewone leerling.’

Discipline

Na de zomer staat prinses Alexia in elk geval een gestructureerd schooldiscipline te wachten. Van 08.00 tot 13.30 uur hebben alle leerlingen les. Van leerlingen wordt verwacht dat ze van zondag tot donderdag om 21.30 uur in hun woning zijn, op vrijdag en zaterdag is dat 23.30 uur. In de middag, avond en weekend moeten scholieren minimaal twee uur per week vrijwilligerswerk en twee uur lichaamsbeweging doen. Daarnaast moeten ze nog eens twee uur investeren in creatieve ontwikkeling.

UWC-leerling Rosalie van Dam (16) heeft niets te klagen over het leven op Atlantic College. ‘Ik heb het hier fantastisch naar mijn zin’, vertelt ze over de telefoon. ‘Hier op school kom ik in contact met allerlei mensen met verschillende achtergronden van over de hele wereld.’ Dat is weer eens wat anders dan haar oude school in Amsterdam, waar bijna iedereen in Nederland geboren en getogen was.

Atlantic College-alumna Annelien Bouland (35) kijkt met warme gevoelens terug op haar tijd in Wales. Des te meer baalt ze ervan dat haar oude school nu weer als elitair voor het voetlicht komt. ‘In mijn tijd zat ik ook bij een prinses in de klas. Tegelijkertijd deelde ik mijn kamer met een vluchtelinge uit Zuid-Soedan. Dat is een verrijkende ervaring voor alle leerlingen.’

Het UWC of the Atlantic College is gevestigd in het St Donat's Castle in Wales. Beeld EPA

Toch leidt het verschil in sociaal-economische achtergrond soms ook tot ongemakkelijke situaties, erkent Rosalie Van Dam. ‘Voor sommige leerlingen is het heel normaal om een jurk van een paar honderd euro te kopen’, vertelt ze. ‘Voor andere is dat extreem veel geld. Maar dat soort situaties zijn juist heel leerzaam.’

Het UWC maakt de sociaal-economische verschillen tussen de leerlingen juist actief bespreekbaar, aldus Marije Adriaansens. ‘We benadrukken bij de introductiedag dat leerlingen uit allerlei verschillende milieus komen. We geven daarom een richtlijn voor zakgeld, om de verschillen tussen leerlingen zo klein mogelijk te houden.’

Ook dit jaar moet Adriaansens weer kandidaten teleurstellen omdat er geen beurzen meer beschikbaar zijn. ‘We zouden het liefst iedereen toelaten die geschikt is. Maar helaas is het voor ons net als die Loesje-uitspraak: wij houden aan het eind van ons geld altijd nog een paar geschikte kandidaten over.’