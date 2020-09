Alexander De Croo is premier van België – die ene politieke functie die zijn vader nooit heeft gehad

De nieuwe premier van België: Alexander De Croo. Beeld BELGA

‘Pappa’, dat is Herman De Croo, een man die 56 jaar in de politiek heeft gezeten, verschillende ministerposten heeft bekleed, en voorzitter was van de liberale partij Open Vld. Juist omdat hij niet in zijn schaduw wilde staan, koos de jonge Alexander in eerste instantie voor een ander pad: hij studeerde af als handelsingenieur, was actief als consultant en begon een eigen bedrijf dat advies gaf op het vlak van eigendomsrecht.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. ‘Als je ergens geboren wordt, dan krijg je dat mee’, zei De Croo toen hij in 2009 toch politicus werd. ‘Vooral als dat zo passievol wordt gedreven als politiek.’ In dat jaar stond hij op de lijst voor de Europese verkiezingen en werd gekozen tot voorzitter van Open Vld – zeer uitzonderlijk voor iemand die nog nooit een politiek mandaat heeft uitgeoefend. In deze functie trekt De Croo in 2010 de stekker uit de regering Leterme, wat leidt tot verkiezingen.

In 2012 wordt hij minister van Pensioenen en vicepremier in de regering Di Rupo. In 2014 is De Croo vicepremier onder Michel, en bekleedt hij de posten Ontwikkelingssamenwerking en Digitale Agenda. Als de rechts nationalistische partij N-VA in 2018 uit de regering stapt, krijgt hij daar het departement Financiën bij. Ondertussen klimt De Croo ook op de barricaden voor vrouwenrechten en schrijft het boek De eeuw van de vrouw, waarin hij pleit voor volledig gelijke rechten.

Maar premier? Vorige zomer vond hij het nog geen goed idee: zijn partij had het slecht gedaan bij de verkiezingen en Open Vld was de zevende partij in het parlement. ‘Als eerste minister zonder slagkracht ben je de dweil van je regering’, zei hij tegen de krant Het Laatste Nieuws. Tijdens de lange onderhandelingen veranderde dat, en donderdag benoemt de koning Alexander De Croo tot premier van België - die ene grote politieke functie die zijn vader nooit heeft gehad.