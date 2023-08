Alex S. gaat in beroep tegen veroordeling voor verstrekken Middel X

Een demonstratie ter ondersteuning van Alex S. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het Openbaar Ministerie had vier jaar geëist voor het verkopen van Middel X, een legaal conserveermiddel dat ook als zelfdodingspoeder wordt gebruikt. Hij zou 1.600 pakketjes verkocht hebben van het middel, waarna minstens tien mensen overleden. Het verkopen van de legale stof kan worden opgevat als hulp bij zelfdoding, een strafbaar feit, wanneer de verkoper redelijkerwijs kan weten dat het middel daarvoor gebruikt zal worden.

Alex S. gaf tijdens de zittingen toe dat hij wist dat hij het middel verkocht aan mensen die het met dit doel zouden gebruiken. Hij handelde uit ideologische overtuigingen, zei hij. Hij verstrekte Middel X bovendien in combinatie met een medicijn tegen braken dat alleen door dokters mag worden voorgeschreven, en gaf instructies hoe de middelen in te nemen.

Witwassen

‘De rechtbank heeft ons niet op alle onderdelen gevolgd’, zegt een woordvoerder van het OM tegen het ANP. Volgens de rechtbank wilde S. niet per se geld verdienen met de verkoop. Volgens de officier van justitie klopt dat niet en wilde S. wel zo veel mogelijk geld verdienen. Dat S. tienduizenden euro’s verdiende met de handel was volgens het OM een vorm van witwassen. De straf is daarom te laag uitgevallen, vindt het OM.

De raadsman van S. vindt de straf juist te hoog. Er is bij het bepalen van de strafmaat te weinig rekening gehouden met de persoonlijke situatie van Alex S., zegt advocaat Tom Gijsberts. Een psycholoog oordeelde eerder dat S. verminderd toerekeningsvatbaar is. Gijsberts stelt dat S. een zware jeugd had, waarin hij werd mishandeld en gepest. Door zijn autisme was S. volgens hem beïnvloedbaar, en vond hij het moeilijk nee te zeggen tegen de stortvloed aan verzoeken om Middel X.

Kans op herhaling

Hoewel S. al eerder zei dat hij nooit meer Middel X zou verkopen en ook de psycholoog de kans op herhaling laag acht, vindt de rechter dat celstraf een ‘groot generaal preventief doel’ heeft. Het vonnis moet ‘aan iedereen duidelijk maken dat het op deze manier buiten de wettelijke kaders treden niet straffeloos kan’. Gijsberts neemt het de rechter kwalijk dat hij S. nu gebruikt om anderen af te schrikken. ‘De kans op recidive bij hem is écht nul’, zegt hij. ‘Ik denk dat er andere mensen zijn die beter als voorbeeld gebruikt hadden kunnen worden dan Alex.’

Er lopen meerdere strafonderzoeken die te maken hebben met de verkoop van Middel X. Justitie heeft al meer dan tien andere verdachten aangewezen, onder wie voormalige bestuursleden van Coöperatie Laatste Wil. Deze laatsten worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Toch is nog altijd niet duidelijk of er iemand zal worden vervolgd. Mogelijk zijn onder de verdachten ook verstrekkers. Ten minste een van hen zegt de pillen van S. te hebben gekocht.