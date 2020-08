Aleid Wolfsen, voorzitter van de privacywaakhond, over de corona-app: ‘De belofte van Google en Apple is te mager’

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Beeld ANP

We horen al maanden enthousiaste verhalen over hoe goed de app met onze privacy omgaat. Ik hoorde zelfs: bijna te goed. Toch zijn jullie heel kritisch. Wat is er mis?

‘We zijn positief over de app op zich. Die zit goed in elkaar, uitstekend zelfs. Hij is duidelijk ontworpen met privacy als uitgangspunt en zit vol met technische waarborgen voor de gebruiker, zoals versleuteling van het verkeer en het versturen van nepcodes.’

Maar?

‘De app is tegelijk onderdeel van een groter geheel. Zo maakt hij gebruik van de onderliggende techniek van Google en Apple. Daar zit de kern van onze zorg. We willen zeker weten dat er geen persoonsgegevens bij deze twee techpartijen terechtkomen. De minister zegt dat dat niet gebeurt, omdat Apple en Google dat beloven. Dat is voor ons te mager. Moeten we die bedrijven op hun blauwe ogen geloven?’

Misschien niet, maar aan de andere kant: er is geen enkele aanwijzing dat er gegevens bij de twee terechtkomen. Binnen- en buitenlandse experts buigen zich over de broncode. Is dat niet voldoende?

‘Het controleren van de broncode is zeker nuttig, maar die is nog niet volledig beschikbaar gesteld door Google en Apple. Als je eenmaal de brug over bent, kun je niet meer terug. Je moet vooraf waarborgen inbouwen.’

Wat zou u nog meer kunnen overtuigen?

‘Een andere mogelijkheid is om dit expliciet in de spoedwet vast te leggen. Die gaat er nu komen. De minister kan erin vastleggen dat het verboden is dat er persoonsgegevens richting die techbedrijven worden gesluisd.’

Dat minister Hugo de Jonge maandagavond met frisse tegenzin - in andere landen is het gebruik van een corona-app niet in een wet verankerd - toezegde dat er inderdaad een spoedwet komt, is alvast een overwinning die de privacywaakhond binnenhaalde. In die wet zal onder andere komen te staan dat het gebruik van de app tijdelijk is en door niemand verplicht kan worden, ook niet door bijvoorbeeld horeca of werkgevers.

De door de minister geraadpleegde landsadvocaat is nogal kritisch op uw advies. Zo zou u weinig aandacht hebben voor de buitengewone omstandigheden die de app noodzakelijk maken. Wat vindt u van die kritiek?

‘Die zit op de grens van het ongepaste. Over de ernst van corona bestaat bij ons geen enkele twijfel. Maar: juist in tijden van crises moet je kritisch blijven en helder nadenken. De Nederlandse burger moet zeker weten dat niemand bij zijn persoonlijke gegevens kan komen, ook al is de app vrijwillig.’

Uw critici zeggen dat de app door deze harde opstelling vertraging kan oplopen

‘Dat is echt onzin. Die appathon met de eerste ideeën voor de app was er al in april. Wij hebben toen dag en nacht doorgewerkt om een oordeel te kunnen vellen. Juist omdat we het belang ervan inzien. In die tussentijd had er al lang een noodwet kunnen klaarliggen. Dat ligt niet aan ons.’

Minister Hugo de Jonge heeft maandagavond in een brief aan de kamer toegezegd dat de spoedwet er komt. Volgens de minister zijn er tot nu toe ‘geen blokkerende issues’ aan het licht gekomen. Het idee is nog steeds dat CoronaMelder op 1 september landelijk geïntroduceerd wordt. Maar dan moet de spoedwet er wel zijn én de nu lopende veldtest positief zijn verlopen.