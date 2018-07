Aldi en Lidl stoppen met verkoop energiedrank aan kinderen tot 14 jaar. Kinderartsen zijn ‘heel blij, maar leeftijd moet verder omhoog’

Aldi en Lidl stoppen met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen tot 14 jaar. De Duitse winkelketens, die goedkope varianten verkopen van de Red Bull-achtige drankjes, zeggen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gezondheid van jongeren. Voor een echt verantwoord beleid kan volgens kinderartsen de leeftijdslat voor pepdrakjes, bomvol suiker en cafeïne, beter naar 18 jaar.

Toch wordt het eerste stapje van de twee bedrijven toegejuicht. De hoop is dat meer supermarktketens volgen, zoals dinsdag direct al het geval was. Kort nadat de Aldi het bekendmaakte per 1 oktober te stoppen met de verkoop aan jongeren, kwam concurrent Lidl met het bericht een maand eerder te zullen stoppen. ‘Er is al langer discussie over’, zegt een woordvoerder. ‘Na de stap van Aldi konden we zeker niet achterblijven.’

Kinderarts Brita de Jong van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is ‘heel blij’ dat hun boodschap over de zeer kwalijke gevolgen van de drankjes serieus wordt genomen. ‘Dit zorgt voor meer bewustwording bij ouder, maar ook artsen.’

Collega’s vragen volgens haar nu vaak nog niet goed genoeg door naar het gebruik ervan. Terwijl naast rusteloosheid, vermoeidheid, slapeloosheid en hartkloppingen, inmiddels ook geelzucht en epileptische aanvallen in verband worden gebracht met de pepdrankjes. ‘En waarschijnlijk zijn er nog veel meer verbanden die wij nog niet kennen.’

Economische belangen, juist vanaf 14 jaar

De NVK roept al langer op energiedrankjes te scharen onder het alcoholregime voor jongeren. Een totaalverbod tot 18 jaar dus, en het liefst tot en met 18 jaar. De Jong: ‘Juist de groep vanaf 14 jaar krijgt zakgeld en gaat in de schoolpauze naar de supermarkt voor een blikje.’

Lidl, die eerder bekendmaakte uiterlijk in 2022 helemaal geen sigaretten meer te zullen verkopen, zegt te kijken of ze de komende tijd de leeftijdsgrens voor energiedrank verder verhogen. Of ze dit vanwege economische redenen niet direct doen, wil het bedrijf niet zeggen. De woordvoerder erkent wel dat bij het besluit over verdere verhoging van de leeftijdsgrens economische aspecten meegewogen zullen worden.

Foodwatch wil de leeftijdsgrens ook omhoog, maar concludeert desondanks dat het ‘marketinggeweld’ van producenten met de maatregel van Lidl en Aldi is ingetoomd. Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis spreekt op Twitter van een ‘mooie stap’ van de supermarkten. ‘Gewoon met gezond verstand naar gezond gewicht.’