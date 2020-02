Alcoholvrij bier gaat zo goed dat Heineken het in statiegeldflesjes bottelt

Beeld ANP XTRA

De milieubeweging is daar niet blij mee. Niet iedere burger is ten eerste zo netjes om de flesjes naar de glasbak te brengen, waardoor ze vaak eindigen als zwerfafval. Hervulbare flessen gaan gemiddeld 25 keer mee en hebben zeven maal minder CO 2 -uitstoot dan flessen voor eenmalig gebruik. Met het oog op de statiegeldregeling zal Heineken zijn alcoholvrije bier in flesjes met een inhoud van 30 centiliter gaan verkopen. Nu is dat nog 25 centiliter.

Heineken biedt overigens ook alcoholhoudend pils in flesjes van 25 cl zonder statiegeld aan. ‘Maar ruim 90 procent van ons alcoholhoudend bier wordt in Nederland verkocht in statiegeldflesjes van 30 cl’, zegt woordvoerder Menno van der Vlist. ‘Het is onduidelijk hoe dat met 0.0 bier zal gaan. Maar dat we het nu in kratten gaan aanleveren, betekent dat we daarover zeer optimistisch zijn.’

Andere merken van Heineken – zoals Brand, waaronder IPA en Weizen – verkopen hun alcoholvrije varianten al in flesjes waarop statiegeld zit. Bij Brand zit op alle flesjes statiegeld. Bij Amstel kan 99 procent van de verkochte flesjes weer worden ingeleverd.

Beeld ANP XTRA

Beperkte capaciteit

Dat met Heineken 0.0 zo lang is gewacht om op statiegeldflesjes over te schakelen, komt door de beperkte capaciteit van de verpakkingslijn voor hervulbare flesjes in de fabriek in Zoeterwoude. Hoe dat in de rest van de wereld gaat, is voorlopig onduidelijk. Niet alle landen kennen statiegeldregelingen. ‘Maar ook in Duitsland en Oostenrijk kun je de flesjes inleveren, net als in verschillende landen in Afrika’, aldus Van der Vlist.

Het merk Heineken 0.0 is razend populair. Sinds 2010 is de afzet van alcoholvrij bier vervijfvoudigd. Een op de twintig verkochte biertjes in Nederland is nu alcoholvrij. Voor Heineken is alcoholvrij een groeimarkt; in 2030 wil de brouwer dat 30 procent van de omzet alcoholvrij is. Het belang bleek deze week ook uit de jaarcijfers van het concern. Daarnaast zit op alcoholvrij bier een hogere winstmarge.

Raad van State

Recycling Netwerk Benelux is al jaren verontrust over het stijgende aantal verkochte bierflesjes zonder statiegeld. De trend heeft te maken met de opkomst van kleine lokale brouwers die zich, gezien de lagere volumes, geen statiegeldflesjes kunnen permitteren. Inmiddels heeft Recycling Netwerk een procedure aangespannen bij de Raad van State om de wettelijke norm van 90 procent glasrecycling te handhaven. Het netwerk vindt dat die norm van 90 procent inzameling en recycling makkelijk te halen is ‘door het toenemend aanbod van bierflesjes zonder statiegeld te stoppen en opnieuw statiegeld in te voeren op glazen potten voor onder meer conserven en broodbeleg’. Volgens het onderzoeksbureau CE Delft leidt statiegeld op drankverpakkingen tot een reductie van 70 tot 90 procent van glas in het zwerfafval.