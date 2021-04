Alcoholverbod in Turkije tijdens drie weken lockdown

Een drankwinkel in Istanbul. Beeld Reuters

Het alcoholverbod stond niet in de reeks maatregelen die begin deze week werden aangekondigd door president Recep Tayyip Erdogan. De bevolking moet van 29 april tot 17 mei, na afloop van de ramadan en het Suikerfeest, in principe binnen blijven. Alleen apotheken en winkels die voedsel verkopen zijn geopend. De scholen gaan weer dicht, binnenlandse reizen zijn verboden.

Naderhand volgde een aanvullende mededeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken: niet alleen de drankwinkels (niet-essentieel immers) zijn tot 17 mei gesloten, ook supermarkten mogen geen alcoholische drank verkopen.

Hamsterwoede

In alle grote steden brak daarop een alcoholische hamsterwoede uit. Voor drankwinkels en supermarkten vormden zich rijen van mensen die vóór het begin van de lockdown donderdagavond drank voor de komende drie weken wilden inslaan. In veel supermarkten waren de drankschappen al spoedig leeg.

Bovendien werd volop geklaagd, ook op sociale media, over de achterliggende motieven van de conservatieve regering-Erdogan. Het verbod zou zijn ingegeven door godsdienstige bezwaren tegen het gebruik van alcohol. Veel Turken vinden dat de regering daar niets mee te maken heeft. Sommigen suggereerden zelfs dat de maatregel is bedoeld om de bevolking alvast te laten wennen aan een permanent verbod later.

Ideologie

Volgens parlementslid Veli Agbaba van oppositiepartij CHP is het verbod ‘ideologisch’ en heeft het niets te maken met de pandemie. Dat werd bevestigd door Ali Ulusoy, hoogleraar rechten aan de Ankara Universiteit. ‘Dit is geen wettig besluit’, zei hij tegen nieuwssite T24. ‘Het is een beperking van fundamentele rechten en vrijheden. Omdat er een lockdown is, kan alcohol geen invloed hebben op de sociale contacten.’

Minister Süleyman Soylu van Binnenlandse Zaken verklaarde naderhand op televisie dat het verbod bedoeld is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het kan volgens hem niet zo zijn dat supermarkten drie weken lang volop alcohol verkopen, terwijl de kleine drankwinkels dicht zijn. Van een verband met de ramadan is geen sprake, aldus Soylu.