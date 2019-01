Albert Heijns nieuwe directeur Marit van Egmond is een kruideniersvrouw met een boodschap

De nieuwe Albert Heijn-topvrouw Marit van Egmond hier met toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam bij een presentatie van diervriendelijker geproduceerde varkensvleeswaren in een Albert Heijn XL in Leidschendam. Beeld ANP

De eerste die haar woensdag feliciteerde was Hank Heijn, weduwe van de in 1987 ontvoerde en vermoorde Ahold-topman Gerrit Jan Heijn. Hoewel haar familie al sinds lange tijd op afstand staat van het concern, stuurde zij woensdag in alle vroegte een mail naar Marit van Egmond, de nieuwe baas van de supermarktketen. Fantastisch vond ze het dat haar dorpsgenoot in Bloemendaal was uitverkoren om vanaf 1 februari het familiebedrijf te leiden.

Albert Heijn, net als de rest in de retailbusiness een mannenbolwerk, heeft in Van Egmond (45) voor het eerst een vrouw aan de top. Ze heeft het kroonjuweel van Ahold in handen, maar vreemd voelt dit allerminst: ze is er voor klaargestoomd. De benoeming van Wouter Kolk tot directeur voor Europa en Indonesië vormde voor haar de ideale springplank.

Nog geen drie maanden geleden voorspelde Jessica de Jong, auteur van een boek over topvrouwen, in Intermediair dat Van Egmond wel eens snel zou kunnen doordringen tot het exclusieve gilde van vrouwelijke ceo’s. Ze voldeed aan alle voorwaarden; was al lid van de raad van bestuur, had de goedkeuring van de commissarissen, en een beschermheer in de persoon van Kolk.

‘Retailogen’

Ze heeft naar eigen zeggen bovendien ‘retailogen’. Loop nooit met haar door een stad of dorp, want ze kijkt overal wat er te halen valt, hoe zij er haar voordeel mee kan doen. ‘Gewoon winkelen is er bij mij niet bij.’ Ze komt pas tot rust als ze door de duinen slentert bij haar woonplaats.

Marit van Egmond uit Etten-Leur begon in 1997 bij Albert Heijn nadat ze voedingstechnologie had gestudeerd. Ze begon er als trainee, belandde voor Ahold in China, leidde de logistiek rond vleeswaren en salades. Dat ze als manager van wanten weet, bewees ze tussen 2009 en 2014, toen ze Gall & Gall transformeerde tot een winstgevende, hippe keten van 550 winkels.

‘Marit’, zegt Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), ‘is een powervrouw die zich gemakkelijk beweegt in het mannenwereldje. Ze heeft een antenne voor maatschappelijke issues, ziet het belang van goede verstandhoudingen in de voedselketen, waar commercie zich vermengt met gezondheid en duurzaamheid. Daar zit haar kracht.’

In het geval van Van Egmond zijn dit geen loze kreten. Ze hamert binnen ‘Appie’, zoals ze het bedrijf zelf noemt op transparantie van de keten. ‘Van grond tot mond’, waar komt ons eten vandaan? Ze weet alles van maaltijdsalades. En heren, als we het daar dan over hebben: graag ‘gewoon’ doen. Managementjargon wordt door haar gepareerd met: ‘Dat snappen ze niet in Etten-Leur.’

‘Allerhande kookt’

Als bestuursvoorzitter heeft ze de taak om de concurrentie aan te gaan met het snelgroeiende Jumbo en Picnic. Recentelijk was ze de drijvende kracht achter ‘Allerhande kookt’ een concept waar het de klant nog gemakkelijker wordt gemaakt om snel een verse maaltijd op tafel te krijgen.

Je hebt er zelfs geen magnetron voor nodig. De klant kiest een gerecht, dat wordt op locatie klaargemaakt en per koerier thuisbezorgd. Binnen een half uur: maaltijd op tafel. De eerste AH-horecakeuken is in januari in de Amsterdamse wijk De Baarsjes geopend, uitbreiding in het land ligt voor de hand. In de nieuwe platformeconomie wil Van Egmond met haar neus aan het raam zitten.

Haar hoofd, zegt ze, zit nog barstensvol ideeën. Ze vindt dat AH als marktleider een maatschappelijke rol heeft. ‘Elke dag vullen we 5 miljoen borden, dat schept een verantwoordelijkheid.’ Het betekent: zorgvuldig omspringen met vetten en de suikers, kijken naar de herkomst van voedsel. ‘Ze zit veel om de tafel met mensen van de universiteit van Wageningen en onderzoekers uit de industrie. Die rol past haar’, zegt directeur Jansen van CBL. Dat ze haar bij Wakker Dier niet kennen, zegt hem niets. ‘Als je Marit niet kent, doe je er niet toe in de voedselketen.’

In het jubileumboek dat verscheen naar aanleiding van het 130-jarig bestaan van AH, laat ze zien hoeveel haast ze heeft. Ze vertelt hoe ze vier jaar geleden in Zaanstad in de raad van bestuur belandde. ‘Ik zag dat Albert Heijn een soort retailministerie was geworden, te stroperig en te veel bezig met interne processen. Ik heb daarom de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie willen leggen en het ondernemerschap in commerciële rollen teruggebracht.’

We zijn kruideniers, is haar boodschap, hou het klein. Etten-Leur is de norm.