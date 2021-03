Albert Heijn stopt met plastic zakjes op de groenteafdeling: ‘Gek dat ze er nog zijn’

Albert Heijn-klant Harry Vreeswijk is blij dat de plastic zakjes op de groente- en fruitafdeling in de ban gaan. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik schrik altijd van de hoeveelheid plastic in onze afvalbak’, zegt Harry Vreeswijk. Hij steekt net een bosje lente-ui in een plastic zakje op de goed gevulde groente- en fruitafdeling van een Albert Heijn in Maarssen. Dat de gratis tasjes er nog zijn, vindt Vreeswijk best gek, al gebruikt hij ze zelf regelmatig. ‘Zo min mogelijk natuurlijk, maar het barst alsnog van het plastic hier’, zegt hij, wijzend naar een vak vol in plastic gehulde komkommers.

Maar die hoeveelheid zal fors minder worden, kondigde Albert Heijn donderdag aan. Nog voor het eind van het jaar zullen alle ‘hemdtasjes’ zijn verdwenen uit de filialen. In plaats daarvan kunnen klanten hun producten in een herbruikbaar verszakje stoppen. Dat scheelt volgens het supermarktconcern 130 miljoen zakjes, oftewel 243 duizend kilo plastic, per jaar.

Een goed plan, denkt klant Carla Schults. ‘Een prei of paprika kan prima los in de tas.’ Voor etenswaren die toch verpakt moeten worden, heeft Schults altijd een herbruikbaar tasje bij zich. De nylon verszakjes zijn al sinds 2018 te koop bij de Albert Heijn, maar nog lang niet iedereen weet ze te vinden. ‘We verkopen er vijf per week’, zegt een winkelmedewerker.

Recyclebaar

Aan de overkant van het groenteschap staat Anja Koch. In haar winkelkar ligt een zak met een paar stronken prei erin. ‘Het moet wel’, zegt Koch over het plastic tasje. ‘Anders zit mijn hele boodschappentas straks onder het zand.’ Of een alternatief voor plastic beter is, zou ze niet weten. Ze gooit haar tasjes altijd netjes in de plastic afvalbak. ‘Dit wordt al gerecycled toch?’

De gratis zakjes van Albert Heijn zijn inderdaad recyclebaar, aldus woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. ‘We kunnen alleen niet zien of dat, eenmaal buiten de winkel, ook echt gebeurt.’ Daarom wil de winkel overstappen naar een duurzamer alternatief: klanten kunnen straks voor 30 cent een nylon verszakje kopen.

Albert Heijn heeft er vertrouwen in dat bezoekers snel zullen wennen aan het hergebruiken van tasjes. ‘Een paar jaar geleden lagen er ook gratis plastic zakjes bij de kassa’, zegt Aspeslagh. ‘Toen die verdwenen, namen klanten al snel hun eigen tassen mee.’ Om de klanten op weg te helpen, zal de supermarkt de herbruikbare verszakjes vanaf 19 april twee weken lang gratis aanbieden bij groente en fruit dat gewogen moeten worden.

Concurrenten veranderen ook

Ook de concurrenten zitten niet stil. Bij Aldi betalen klanten al sinds 2019 voor een plastic zakje op de groente- en fruitafdeling. En Jumbo kondigde vorige week aan dat het gehakt voortaan in plastic zakken laat verpakken in plaats van het op plastic schalen te leggen. Dat bespaart per jaar 300 duizend kilogram plastic, stelt Jumbo. Ook de champignons krijgen een nieuwe verpakking. De transparante bakjes met een topseal in plaats van een deksel zijn volgens Jumbo beter te recyclen.

Het is logisch dat supermarkten actief bezig zijn met het terugdringen van plastic verpakkingen, constateert het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Supermarkten hebben in 2019, samen met de brancheorganisatie, doelen opgesteld om het gebruik van plastic te verminderen. ‘In 2025 moet het aantal plastic verpakkingen met 20 procent zijn afgenomen en 95 procent van het resterende plastic moet recyclebaar zijn’, aldus de CBL-woordvoerder.

Albert Heijn heeft de lat nog hoger gelegd. De supermarktketen wil 25 procent minder verpakkingen in 2025. ‘We blijven constant kijken hoe we onze producten en verpakkingen kunnen verduurzamen’, zegt de woordvoerder. Voor onlinebestellingen bij Albert Heijn komt er een retoursysteem. Klanten die boodschappen laten thuisbezorgen, kunnen plastic tasjes weer inleveren bij een volgende levering. Zo hoopt de supermarkt 31 miljoen zakjes – of 645 duizend kilo plastic – te recyclen.

Microplastics

De Plastic Soup Foundation is blij met de stappen. Al zitten in herbruikbare tassen vaak ook microplastics, zegt de actiegroep. ‘Maar alles wat verschuift van eenmalig gebruik naar hergebruik, is een verbetering.’

De plastic zakjes voor eenmalig gebruik worden nog niet geheel verbannen, zegt de Albert Heijn-woordvoerder. ‘We hebben al katoenen tassen voor de stokbroden, maar banketproducten kun je er niet in vervoeren.’ Zolang er nog geen alternatief is gevonden, blijven de gratis plastic zakjes voorlopig nog op de broodafdeling te vinden.

Voor Anja Koch is dat goed nieuws. Zij vindt het hergebruiken van tasjes maar gedoe. ‘De ene keer heb je er één nodig, de andere keer vijf. Als het zo ingewikkeld wordt, heb ik liever de gratis plastic zakjes.’