Albert Heijn en Jumbo strijden om de oneervolle titel van Liegebeest 2018

De kreeft een half uurtje invriezen is geen goed idee, vindt Wakker Dier. Foto de Volkskrant

Met de internetactie wil Wakker Dier misleiding en leugenachtige claims over dierenwelzijn aan de kaak stellen. Andere genomineerden zijn Campina, Rabobank en ECOstyle.

De Premium Eendenborst van Albert Heijn heeft zijn ‘bijzondere smaak en malsheid’ volgens de verpakking te danken aan ‘het voedsel en de leefomstandigheden van de dieren’. Daarmee suggereert de supermarkt volgens Wakker Dier dat de dieren in weelde leven. De eenden zijn afkomstig uit Frankrijk, waar ze met z’n dertienen op 1 vierkante meter zitten. Ze komen nooit buiten, hebben geen zwemwater en vallen elkaar in een agressieve bui geregeld aan.

Albert Heijn, die de verkiezing vorig jaar al won met de (niet zo diervriendelijke) serranoham, zegt in een reactie dat het de tekst zal aanpassen. ‘Hoewel we op de verpakking vooral de bijzondere smaak van eendenvlees willen benadrukken, snappen we dat de tekst anders gelezen kan worden’, zegt een woordvoerder.

Kreeft invriezen

Jumbo dingt voor de eerste keer mee naar de ongewenste titel. De supermarktketen sleepte de nominatie in de wacht met het advies om levende kreeften, verkrijgbaar in haar Foodmarkt-vestigingen, thuis een half uurtje in de vriezer te leggen. Dan worden ze verdoofd voordat ze de pan met kokend water ingaan, is de claim.

Volgens Wakker Dier blijkt uit vele rapporten dat invriezen niet verdooft, maar alleen verlamt. ‘Het zenuwstelsel van een kreeft blijft functioneren bij extreem lage temperaturen’, aldus de organisatie.

Daar zit een kern van waarheid in, zegt Gert Flik, hoogleraar organismale dierfysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Al is het de vraag hoeveel een kreeft daarvan meekrijgt. ‘Het zenuwweefsel en de cel-activiteit worden tot bijna nul teruggebracht.’ Invriezen is bij het gebrek aan alternatieven niet eens zo’n slecht idee, vindt Flik. ‘Als je het maar snel doet, direct na het opvissen.’

Jumbo ‘is een en ander nader aan het onderzoeken’ en wil daarom niet inhoudelijk reageren.

‘Oude’ koeien

Zuivelbedrijf Campina wil wél ingaan op de nominatie, die het ‘dankt’ aan de boer die sommige zuivelverpakkingen siert met het citaat dat het bedrijf koeien ‘op een verantwoorde manier zo oud mogelijk laat worden’. De koeien gaan doorgaans voor hun 6de verjaardag naar de slacht vanwege gezondheidsproblemen, terwijl een melkkoe met gemak 14 jaar kan worden.

Een Campina-koe wordt gemiddeld 5 jaar, 6 maanden en 22 dagen oud, weet de woordvoerder. Met het boerencitaat wil het bedrijf laten zien dat melkveehouders zich ‘met hart en ziel inzetten voor een duurzamere melkveehouderij met gezonde koeien.’

Koeien van een boer die levert aan FrieslandCampina. Foto Harry Cock

En dan is er nog de Rabobank, die met een tv-spot over de verduurzaming van de voedingssector volgens Wakker Dier te hoog van de toren blaast. De bank investeerde ‘tussen 2012 en 2017 miljarden in onder meer megastallen’. De woordvoerder van de Rabobank geeft een positieve draai aan de nominatie. ‘Wakker Dier ziet goed dat Rabobank hoge ambities heeft als het gaat om duurzaamheid.’

Tot slot behoort het merk ECOstyle tot de genomineerden. Met de merknaam pretendeert het bedrijf biologische producten – waaronder diervoeding – te verkopen, terwijl het om industrievlees gaat. Met biologische kruiden, dat wel. Technisch directeur Pier Oosterkamp is ‘verbaasd’ over de nominatie. ‘Wakker Dier doet alsof wij claimen biologisch te zijn, terwijl dit niet zo is. Het staat nergens op de verpakkingen.’

Consumenten hebben tot 2 september om online te stemmen op hun favoriete Liegebeest.