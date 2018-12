Alarmfase vulkaan Anak Krakatau verhoogd, vliegverkeer omgeleid

De vulkaan spuwt sinds zondag veel rook en as uit. Beeld REUTERS

De luchtvaartdienst AirNav nam de maatregelen omdat het vliegverkeer ernstig hinder ondervindt van de enorme hoeveelheid rook en as die door de vulkaan wordt uitgestoten. Omdat de alarmfase is verhoogd, mag niemand meer in een gebied komen van 5 kilometer rond de vulkaan.

Aan de westkust van Java zijn gebouwen, voertuigen en bomen sinds woensdag bedekt met een dunne laag vulkaanas. De autoriteiten zeggen dat de as niet gevaarlijk is. Wel roepen ze de bevolking op maskers en mondkapjes te dragen als ze naar buiten gaan. Tot nu toe is nog niet besloten luchthavens te sluiten. De hoofdstad Jakarta bevindt zich op 155 kilometer van de vulkaan.

Anak Krakatau is sinds juli onrustig. Maar sinds zondag spuwt de vulkaan lava en stenen omhoog. Ook zijn aswolken tot op 3 kilometer hoogte te zien. ‘Wij verwachten een verdere escalatie’, aldus Antonius Ratdomopurbo, secretaris van het geologisch instituut.

Aswolken boven de vulkaan Anak Krakatau. Beeld REUTERS

Extreem weer

De autoriteiten waarschuwden woensdag al voor ‘extreem weer en hoge golven’ rond de vulkaan in de Straat van Soenda, tussen Zuid-Sumatra en West-Java. Ook dringen zij erop aan weg te blijven bij de kust. Volgens de meteorologische dienst kan het ruwe weer rond de vulkaan de kraterwand kwetsbaar maken, waardoor het risico bestaat dat deze het begeeft.

De tsunami van zaterdag werd veroorzaakt doordat een deel van de vulkaan instortte. Het hoofd van de meteorologische dienst, Dwikorita Karnawati, zegt dat de vulkaan nauwlettend in de gaten wordt gehouden. ‘Wij hebben een controlesysteem ontwikkeld dat zich focust op de vulkanische trillingen in Anak Krakatau, zodat wij vroeg kunnen waarschuwen.’