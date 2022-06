Alarmerend RIVM-memo over vastlopen zorg bij corona bereikte nooit het ministerie

Drukte op de ic. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het memo, dat werd opgediept door de NOS, werd al geschreven op 9 februari, drie weken voordat corona Nederland bereikte. Deze krant maakte al eerder inzichtelijk dat het ministerie destijds vooral bezig was ‘onnodige maatschappelijke onrust tegen te gaan’. Zo schreef het ministerie vier dagen na het memo was verschenen dat er ‘geen redenen’ waren om evenementen zoals carnaval of de kunstbeurs Tefaf in te perken.

Pikant is dat RIVM-directeur Hans Brug drie dagen ná verschijning van het memo nog een werkbezoek bracht aan het ‘calamiteitenhospitaal’ onder het UMC Utrecht. Op ongeruste vragen van de daar aanwezige burgemeesters en regionale crisismanagers, zei Brug dat men niet ongerust hoefde te zijn, zo onthulde de Volkskrant eerder.

‘In tegenstelling tot China, krijgen we de kans om ons goed voor te bereiden op een eventuele komst van het virus. In Nederland hebben we onze zorg en preventie en bestrijding uitstekend georganiseerd’, verzekerde de directeur.

Het memo schetste een totaal ander beeld. ‘Door de hoge groeisnelheid van de epidemie verdubbelt het aantal mensen dat zorg, ziekenhuisopname of beademing nodig heeft elke 5 dagen’, aldus de afdeling infectieziektemodellering van Brugs eigen instituut.

‘Door de snel stijgende zorgvraag hebben ziekenhuizen, verpleeghuizen, en de eerste lijn van thuiszorg een zeer korte tijd om maatregelen te nemen nadat een eerste geval met Cov-infectie is opgenomen.’

Tekort aan menskracht

In Wuhan lagen de ziekenhuizen op dat moment al vol. En gelet op de eigenschappen van het virus, zouden ook in Nederland de ziekenhuizen ‘voor de gehele range van schattingen van mogelijke ernst van de infecties’ overvol raken. Informatie, waarmee de ziekenhuizen zich beter schrap hadden kunnen zetten, zeggen diverse woordvoerders van de sector nu tegen de NOS.

Dat staat ook met zoveel woorden in het memorandum, waarvan het RIVM zegt dat het is verzonden aan VWS. Omdat Nederland minder ziekenhuisbedden per inwoner heeft dan bijvoorbeeld België en Duitsland, ‘zou Nederland zich eerder dan omringende landen kunnen voorbereiden’, aldus het memo.

Maar die informatie heeft de ziekenhuizen dus nooit bereikt. Toen corona om zich heen greep, ontstond er een tekort aan menskracht en talloze spullen.

Andere verspreiding dan sars

Saillant is ook de waarschuwing in het memo dat het nieuwe coronavirus zich ‘beduidend anders dan sars’ verspreidt. Bij die ziekte waren de patiënten vooral besmettelijk als ze ziek in bed liggen, wat de ziekte makkelijker in te dammen maakte. Maar bij covid moeten de besmettingen al ontstaan ‘voor de eerste ziekteverschijnselen’, noteerde de RIVM-afdeling ziektemodellering.

Pas een maand later ontdekten Nederlandse artsen dat covid bezig was zich onder de radar in Nederland te verspreiden, zonder dat men dat doorhad, via mensen die er slechts verkouden van worden. Was er eerder kennisgenomen van het memo, dan was Nederland vermoedelijk minder overvallen geweest door corona.

Wat er met het memo is gebeurd, is onduidelijk. Volgens het RIVM is het concept bij het ministerie beland, maar het ministerie zegt tegen de NOS ‘geen reden te zien’ om na te gaan wat er vervolgens mee is gebeurd. Het briefje zou immers een van de vele scenario’s zijn die destijds rondgingen.

De modelleurs berekenden ook dat er een zeer gedegen opsporing van contacten van patiënten zou moeten komen om het virus tegen te houden. Zo zou de uitbraak alleen gestopt kunnen worden als men 38 procent van de geïnfecteerde patiënten zou kunnen vinden vóórdat die weer anderen aansteken. Informatie, waarmee de GGD’s zich al begin februari hadden kunnen schrapzetten tegen wat zou komen gaan.