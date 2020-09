‘Alarmerend’: eerste ziekenhuizen stellen zorg (weer) uit, covid-patiënten worden verspreid

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) neemt maatregelen om bezoekers, patiënten en medewerkers afstand te laten houden vanwege het coronavirus. Beeld ANP

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa, is de situatie ‘alarmerend’. Voorzitter Marian Kaljouw zegt in een verklaring dat patiënten tijdens de eerste golf soms ernstige gezondheidsschade hebben opgelopen, omdat zij niet in een ziekenhuis terecht konden. ‘We moeten met elkaar koste wat kost voorkomen dat de reguliere zorg nog een keer zo sterk wordt afgeschaald. Maar als we nu niet ingrijpen is dat wel een realistisch scenario.’

Enkele patiënten van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben al een telefoontje gekregen dat hun bypass-operaties niet kunnen doorgaan, zegt een woordvoerder. ‘Dat gaat natuurlijk alleen om planbare zorg.’ In het ziekenhuis zijn aparte afdelingen voor covid-patiënten geopend. Er zijn al coronapatiënten naar andere ziekenhuizen verplaatst. ‘Dat is juist verstandig beleid om het niet zover te laten komen als in de lente. Voordat we aan de grens zitten, nemen we stappen', aldus een woordvoerder.

In Gouda moest het Groene Hart Ziekenhuis kortstondig een opnamestop invoeren op de verpleegafdeling van de afdeling interne geneeskunde, nadat bij meerdere medewerkers en patiënten het virus was vastgesteld. Ook in dit ziekenhuis is het dragen van mondkapjes nu verplicht. De afdeling is inmiddels weer open voor nieuwe patiënten.

In de regio waarin die ziekenhuizen samenwerken, de Roaz-regio West waar ook Delft en Den Haag onder vallen, lagen dinsdagochtend 17 covid-patiënten op de intensive care, en 64 op verpleegafdelingen. ‘We merken dat de reguliere acute zorg daardoor in het geding dreigt te komen, dat het begint te knellen’, zegt een woordvoerder.

Amsterdam

Ook in het Amsterdam UMC staat alles op scherp en zijn verplaatsingen geweest, omdat het academisch ziekenhuis de reguliere zorg wil laten doorgaan. ‘We zijn nog niet gestopt met de normale zorg, maar het wordt spannend’, zegt een woordvoerder. ‘De situatie kan morgen al anders zijn.’

In het ziekenhuis liggen nu 7 patiënten op de ic en 17 op de covid-afdeling. ‘Dat lijkt misschien weinig, maar het is nu echt heel anders dan tijdens de eerste golf. Toen zijn we van de ene op de andere dag gestopt met alle planbare zorg en ontstond er relatief veel ruimte, ook in de roosters voor het personeel. Die is er nu niet.’ Wat ook meespeelt is dat ook personeelsleden ziek zijn, of moeten wachten op een testuitslag, waardoor zij niet aan het werk kunnen.

Het Amsterdam UMC krijgt bovendien veel patiënten binnen die mogelijk covid hebben. ‘Zolang nog niet bekend is of ze het virus dragen, moeten zij apart worden verpleegd. Het duurt ongeveer een halve dag voordat de uitslag bekend is. Onze medisch directeur zegt: geef ons please, please meer sneltesten. Daarvan krijgen we er nu echt te weinig’, aldus de woordvoerder.

Het OLVG, ook in Amsterdam, merkt dat het ‘passen en meten’ is met patiënten. ‘We hebben goede afspraken in de regio’, zegt een woordvoerder. ‘Mocht een ziekenhuis minder capaciteit hebben om covid-patiënten op te nemen, dan zijn we genoodzaakt sommigen over te plaatsen naar andere ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen hebben lokale opschalingsplannen, er is ook een regionaal opschalingsplan. Dus we zijn goed voorbereid mocht de druk op de ziekenhuizen in onze regio groter worden.’