Alarm in Italië: populair ontbijtritueel (espresso plus mierzoet croissantje) wordt steeds duurder

De Italiaanse actrice Franca Valeri roert in een kopje koffie (1951). Beeld Mondadori via Getty Images

Driekwart van de bars heeft zijn prijzen, die ook in 2021 al stegen, sinds de jaarwisseling nog eens verhoogd, zegt de Italiaanse federatie van horecaondernemers. Ook het Italiaanse bureau voor de statistiek onderzocht de koffiebars, waarvan er op het schiereiland ongeveer 160 duizend zijn, en constateerde in december een gemiddelde prijsstijging van zo’n 3 procent.

De 1 euro die een espresso in Italië jarenlang maximaal mocht kosten – staand aan de bar, want drinken aan een tafeltje is meestal duurder – is dus niet meer heilig. De gemiddelde prijs ligt inmiddels rond de 1,10 euro, maar de regionale verschillen zijn groot.

Zo is koffie ten zuiden van Rome nog vrijwel overal voor 1 euro te verkrijgen, net als in veel buurten van de hoofdstad zelf. In zuidelijke steden als Napels, Palermo en Bari kost een espresso vaak maar 90 cent en is de lage prijs een erezaak.

Maar in steden als Milaan en Turijn moet je gemiddeld 1,20 euro neerleggen voor een kopje van het zwarte goud, met uitschieters in de toeristische centra, waar de prijs ook regelmatig oploopt tot 2 euro – een door veel Italianen als schandelijke afzetterij beschouwd tarief.

De oorzaak van dit alles ligt bij de inkoopprijzen: koffiebonen, melk en suiker werden het afgelopen jaar tientallen procenten duurder, verklaart de horecafederatie tegenover Italiaanse media. De hoog oplopende rekeningen voor gas en stroom helpen niet mee. Tegelijkertijd proberen barhouders ook nog om de verliezen van de afgelopen twee jaar door de coronasluitingen goed te maken.

Koffie is goed voor eenderde van de omzet van de Italiaanse bars, aldus de horecafederatie. Ook de cappuccino (gestegen van 1,40 naar 1,50 euro) en de zoete broodjes die bij een Italiaans ontbijt horen (gestegen van 1 naar 1,50 euro) weten zich niet aan de prijsstijgingen te onttrekken.

Het einde is nog lang niet in zicht, vrezen consumentenverenigingen. Zij zeggen sinds begin januari veel extra meldingen te krijgen van klanten die de prijzen flink zagen stijgen. De verenigingen zijn bang dat de espresso dit jaar nog de grens van 1,50 euro zal passeren. Ze waarschuwen dat de geliefde koffie plus croissant zo van een dagelijks ontbijtritueel dreigt te veranderen in ‘een luxe voor de rijken’.