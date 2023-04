Alaa wil Soedan verlaten als het kan: ‘Ze willen ons gewoon geen burgerregering geven’

Khartoem afgelopen zondag, mensen trekken weg met een paar schamele bezittingen. Beeld AFP

De avond voordat de gevechten tussen het leger en de rivaliserende Rapid Support Forces (RSF) op 15 april begonnen, was Alaa Aboualyousr nog tot laat buiten met haar zussen. ‘Het is ramadan’, zegt ze vanuit haar huis in Khartoem. ‘Het is gebruikelijk dat je dan na donker de deur uit gaat, naar culturele evenementen.’

Bovendien had ze wel wat te vieren. Aboualyousr is projectmanager in de film- en mediaindustrie. De film Goodbye Julia waar ze aan meewerkte, is de eerste Soedanese film die meedingt naar een prijs bij het prestigieuze filmfestival van Cannes, was net bekend geworden.

Het contrast met de volgende ochtend kon bijna niet groter zijn. Vanuit haar huis kon Aboualyousr duidelijk explosies en geweerschoten horen. Boven zich zag ze vliegtuigen van de Soedanese luchtmacht, op weg om doelen van de RSF te bombarderen. Het houdt nu al dagen aan: ‘We zitten er niet heel dichtbij, maar vroeg in de ochtend en laat in de avond horen we de explosies. En ongeveer elk half uur horen we schoten.’

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Aboualyousr woont met haar twee zussen en moeder in de Soedanese hoofdstad. Sinds de gevechten begonnen, zijn ze hun huis niet meer uit geweest. Ook haar broer woont er nog, maar hij was op het moment dat de gevechten begonnen bij hun oma. Daar is hij nog steeds: ‘Zij zijn in een andere wijk in Khartoem. Gelukkig kunnen we wel bellen en werkt internet nog.’

Dat is zo ongeveer het enige. Inwoners van Khartoem hebben geen elektriciteit, geen water en ook door hun voedsel raken ze snel heen. Aboualyousr: ‘Winkels zijn gesloten, dus we hebben ook geen reden om naar buiten te gaan. Zondag zeiden ze ons dat de gevechten drie uur op zouden houden zodat we naar buiten zouden kunnen voor boodschappen. Maar dat bleek een nepbelofte.’

Alaa Aboualyousr

Ze heeft geen idee hoe lang het gaat duren voordat de gevechten weer voorbij zijn. Geluk bij een ongeluk is dat het ramadan is, zegt Aboualyousr: ‘Daarom hebben mensen een grotere voorraad aan eten en drinken in huis. En mensen bidden de hele dag. Dat geeft kracht.’

Het land verlaten

Aboualyousr klinkt gelaten. Dit specifieke conflict had ze niet zien aankomen, maar dat er weer gevechten zouden uitbreken in Soedan was slechts een kwestie van tijd, zegt ze: ‘Na het afzetten van Omar al-Bashir was ik echt hoopvol. Er werd ons democratie beloofd.’ Een ‘soevereiniteitsraad’ moest leiden tot een democratische regering, maar de twee generaals die elkaar nu bestrijden, pleegden in 2021 een staatsgreep: ‘Toen dat gebeurde, verloren we alle hoop. Ze willen ons gewoon geen burgerregering geven.’

Soedan is verloren, concludeert Aboualyousr. ‘Dat klinkt heel donker, ik weet het.’ Ze heeft al familie in het buitenland wonen, bijvoorbeeld Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, en ook zij wil het land nu verlaten: ‘Het liefst met m'n hele familie. Maar dat is financieel erg lastig.’