Al zeker 46.000 doden door de aardbeving in Turkije en Syrië: hoe wordt dat cijfer bepaald?

Een man kijkt met een zaklamp naar de ravage in de zwaar door de aardbeving getroffen Turkse stad Antakya. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

‘Ongeveer 20.000 doden verwacht’, tweette Risklayer op de middag van 6 februari. Het Duitse adviesbureau voor natuurrampen berekende ongeveer twaalf uur na de aardbeving in Turkije en Syrië het verwachte aantal doden: veel meer dan de officiële telling van 2.300 bevestigde doden diezelfde middag.

Zelfs dit grimmige vooruitzicht bleek een onderschatting van de werkelijkheid. Twee weken later staat de teller immers op ruim 46.000 bevestigde doden. Dat getal zal de komende tijd vermoedelijk blijven stijgen. Hoe wordt het dodental, zowel verwacht als officieel, van deze aardbeving vastgesteld?

Het officiële dodental in Turkije wordt bepaald door Sakom, het Turkse coördinatiecentrum voor natuurrampen. In Syrië zijn de regionale autoriteiten verantwoordelijk voor het tellen van slachtoffers. Die krijgen op hun beurt informatie van lokale autoriteiten en hulpverleners. Volgens James Daniell, hoofdanalist bij Risklayer, telt men daartoe het aantal gevonden lichamen. Dat aantal stijgt naarmate reddingswerkers meer lichamen vinden en registreren. Zeker in afgelegen gebieden gaat het tellen langzamer, omdat de registratie van slachtoffers moeizaam verloopt of hulpverleners meer tijd nodig hebben om het rampgebied te bereiken.

Computermodellen

De schattingen die adviesbureaus als Risklayer maken nog voordat het daadwerkelijke tellen van lichamen is begonnen, zijn van belang om snel te weten hoeveel hulp er nodig is. Onderzoekers maken die schattingen binnen een paar uur met computermodellen. Die houden rekening met een waslijst aan factoren: bijvoorbeeld hoe zwaar de aardbeving is, hoe dichtbevolkt het gebied is, hoe stevig de gebouwen zijn en wat voor aardbevingen er eerder zijn geweest.

Die informatie is lang niet altijd beschikbaar, weet Daniell, die met een systeem werkt dat Catdat heet. ‘Vooral in Syrië ontbreken veel gegevens: daar zijn nauwelijks eerdere aardbevingen geweest, en door alle conflicten weten we niet goed hoeveel mensen er wonen en hoe goed de gebouwen zijn’, mailt hij.

Daarom leveren deze systemen schattingen op met ruime marges. Catdat schatte maandagmiddag 6 februari, enkele uren na de tweede grote aardbeving in het rampgebied, het aantal slachtoffers tussen 5.200 en 48.500. Omdat de bevingen heviger bleken en meer schade aanrichtten dan gedacht toen de eerste modellen aan het rekenen gingen, is dat aantal inmiddels bijgesteld: tussen de 26.000 en de 105.000 slachtoffers.

Zelfs nadat de reddingsoperaties zijn afgerond, kan het werkelijke aantal doden na de aardbeving onduidelijk blijven. Daniell betwijfelt of reddingswerkers alle lichamen onder het puin vandaan zullen halen. Hoge gebouwen storten snel in, waardoor alles in het gebouw wordt platgedrukt, óók mensen, die dus in eerste instantie niet worden meegenomen in het aantal bevestigde doden. ‘We zagen bij vergelijkbare aardbevingen dat 15 tot 25 procent van de lichamen bij zulke instortingen niet wordt teruggevonden.’ Daarnaast worden doden op sommige plaatsen snel begraven of gecremeerd, zonder registratie, zo is de ervaring bij eerdere aardbevingen.

Vermisten meegeteld

Later tellen overheidsinstanties de vermisten, van wie wordt aangenomen dat ze zijn omgekomen, alsnog op bij de doden. Zo kwamen bij de aardbeving in China in 2008 87.000 mensen om, onder wie 18.000 vermisten van wie nooit een stoffelijk overschot werd gevonden of geregistreerd. Hoeveel mensen in Turkije en Syrië vermist worden sinds de aardbeving, is nog niet duidelijk.

Eerdere aardbevingen laten zien dat zelfs jaren na de ramp nog discussie kan zijn over het werkelijke dodental. Soms proberen overheden of organisaties het aantal doden naar beneden bij te stellen om de slechte kwaliteit van gebouwen of een te trage reddingsoperatie te verhullen. Daarentegen kunnen landen ook opzettelijk het aantal slachtoffers overdrijven om meer noodhulp te krijgen. De aardbeving in Haïti in 2010 leidde volgens de overheid bijvoorbeeld tot 316.000 doden, terwijl volgens meerdere onderzoeken het dodental tussen 50.000 en 100.000 ligt.