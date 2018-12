Al voor de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. waren er signalen dat zijn familie gevaar liep

Politie doet sporenonderzoek nabij de vluchtauto die werd gebruikt bij de moord op Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Beeld Guus Dubbelman

Op 29 maart 2018 werd de broer van Nabil B. uit wraak doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam. Een week eerder was bekendgemaakt dat Nabil B. belastende verklaringen had afgelegd tegen kopstukken van de cocaïnemaffia, onder wie de voortvluchtige Ridouan T..

In de dagen voor de moord waren er al aanwijzingen dat er mogelijk vergelding zou volgen, en dat de naasten van Nabil B. ernstig gevaar liepen. Volgens een direct betrokkene is meermaals gewezen op concrete en aantoonbare gevaren.

Maar volgens Stapert hielden het Openbaar Ministerie en hijzelf onvoldoende rekening met een liquidatie. ‘We dachten eerder op het niveau van bedreigingen, of een steen door de ruit’, zegt hij donderdag in een afscheidsinterview met de Volkskrant – Stapert stapt per 1 januari over naar het gerechtshof in Den Bosch.

Volgens Stapert is door de moord deze ‘naïviteit blootgelegd en het is ongelooflijk tragisch dat dit Reduans nalatenschap is’. De broer van de kroongetuige had niets met de criminaliteit te maken. Hij was succesvol ondernemer en een gescheiden vader van twee jonge kinderen. Hij stond op het punt om met zijn nieuwe vriendin in het huwelijk te treden. Voor het oog van zijn eigen beveiligingscamera’s werd hij geliquideerd.

Donderdag wordt de zaak tegen de verdachte schutter behandeld in de Amsterdamse rechtbank. Shurandy S. heeft een bekennende verklaring afgelegd over zijn eigen rol.

Beveiliging schoot tekort

Volgens Stapert schoot de beveiliging van de familie tekort, ook ‘werd de meedogenloosheid van de wereld waarin Nabil zich begaf onderschat’. ‘Het was niet onze keuze om het nieuws van de kroongetuigedeal naar buiten te brengen voordat kopstuk Ridouan T. was opgepakt. Dat hebben we duidelijk naar het Openbaar Ministerie gecommuniceerd. Uiteindelijk heeft het OM zonder overleg besloten het toch zo te doen, er was geen weg terug meer.’

Gevraagd naar de reden waarom het nieuws over de kroongetuigedeal al op 23 maart 2018 naar buiten is gebracht, antwoordt een woordvoerder van het Landelijk Parket dat deze vraag ‘nu nog niet te beantwoorden is, maar dat de verantwoording van het opsporingsonderzoek op een zitting aan de orde zal komen’.

Meteen na de moord, op 29 maart van dit jaar, benadrukte justitie publiekelijk dat Reduan niet beveiligd wilde worden. Volgens diverse bronnen is dit niet juist en wilde Reduan wél beveiligd worden. Dit was ook toegezegd. Justitie houdt vol dat Reduan ‘helaas niet in gesprek wilde over te treffen beschermingsmaatregelen, ondanks de meerdere nadrukkelijke uitnodigingen daartoe’, zegt een woordvoerder van het OM. ‘Om deze reden was alleen Reduan op dat moment niet beveiligd. Voor de andere familieleden waren beveiligingsmaatregelen getroffen conform hun wensen.’

Ingewijden stellen dat dit niet juist is. Het OM erkent wel dat familieleden van de kroongetuige na de bekendmaking van de deal op 23 maart kwamen met ‘een aanvullende suggestie voor beperkte maatregelen in de omgeving van de werklocatie van het latere slachtoffer. De implementatie daarvan was gaande toen de moord plaatsvond.’ Tussen de toezegging van deze beveiliging en de moord zaten twee dagen.