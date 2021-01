Al voor 15 februari meer duidelijkheid over eindexamens, belooft minister Slob

Minister Arie Slob van onderwijs maandag in de Tweede Kamer tijdens het debat over het onderwijs en het coronavirus. Beeld ANP - Lex van Lieshout

In december besloot Slob na overleg met het onderwijsveld dat, in tegenstelling tot vorig jaar, de eindexamens ondanks de coronamaatregelen moeten doorgaan. ‘Maar de ontwikkelingen zijn niet positief’, beaamde Slob maandag in een Kamerdebat. Hoewel scholen van het kabinet de ruimte hebben gekregen om eindexamenleerlingen fysiek onderwijs te geven, gebeurt dat niet overal.

Dat leidt mogelijk tot achterstanden en ongelijke kansen. De herinvoering van de anderhalve meter afstand tussen leerlingen is een verdere complicatie, die het ingewikkeld maakt om een volledige klas tegelijk les te geven. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren zei vorige week dat het besluit ‘onhoudbaar’ is. Vakbond CNV Onderwijs noemde het ‘niet realistisch’ de eindexamens in de huidige vorm door te laten gaan.

Extra herkansing

Slob heeft al enkele aanpassingen gedaan. Leerlingen kunnen hun examen flexibel spreiden over twee tijdvakken en zij krijgen een extra herkansing. Hij wilde niet speculeren over andere opties. ‘Er is nu al veel onrust’, aldus Slob. ‘Sommige leerlingen zijn letterlijk stilgevallen en dat hadden we met ons besluit van december juist willen voorkomen. Aan de andere kant krijg ik ook oproepen om het centraal examen alsjeblieft te laten doorgaan. Het beeld is divers.’

Een vergelijkbaar probleem speelt bij de eindtoets van groep 8 in het basisonderwijs. ‘De keuzes die we vorig jaar hebben gemaakt, dreunen na’, zei Slob. Nadat de toets vorig jaar niet doorging, is ‘onderadvisering’ vastgesteld: leerlingen in kwetsbare posities (migratieachtergrond, laag opgeleide ouders) kregen gemiddeld genomen lagere plaatsingen in het voortgezet onderwijs.

Het advies van de docent, aan wie dit jaar ‘kansrijke advisering’ is gevraagd, blijft leidend. Maar de eindtoets als tweede advies blijft een belangrijk correctiemechanisme en moet bij voorkeur doorgang vinden. Afgesproken is dat aan de toets (in april of mei) ten minste zes weken fysiek onderwijs vooraf moet gaan. Als de basisscholen na een RIVM-advies op 8 februari weer open gaan, wordt aan die eis voldaan.

Verlengde brugklas

D66-Kamerlid Paul van Meenen benadrukte dat grotere betrokkenheid van het voortgezet onderwijs bij deze leerlingen straks van groot belang is. ‘Middelbare scholen moeten niet zeggen: wij willen ze vrij van achterstanden op een presenteerblaadje ontvangen.’ Met een verlengde brugklas zouden deze leerlingen zeer geholpen zijn, volgens Van Meenen, omdat beslissingen over hun toekomst dan op een later moment kunnen worden genomen.

Slob zegde de Kamer ook toe begin maart met een verdere uitwerking te komen van zijn vrijdag gepresenteerde ‘nationaal programma onderwijs na corona’. Dat moet over meerdere jaren, ‘zonder taboes’, opgelopen achterstanden wegwerken. Bijvoorbeeld door op alle scholen huiswerkbegeleiding te faciliteren. Na de uitwerking komt dan in juni bij de Voorjaarsnota de financiering, waarbij een uitspraak van premier Mark Rutte leidend is: ‘Geld mag geen rol spelen.’

SP-Kamerlid Peter Kwint hekelde de nieuwe trend om niet van onderwijsachterstanden te spreken, maar van vertragingen. ‘Semantisch geneuzel. Punt.’