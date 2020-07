Al tachtig doden bij confrontaties na dood Ethiopische zanger; nog meer onlusten verwacht bij begrafenis

Hachalu Hundessa in de videoclip van zijn nummer ‘‘Maalan Jira’.

De onlusten begonnen na de moord op Hachalu Hundessa (34), die maandagavond in zijn auto werd doodgeschoten. Het motief voor de moord is niet bekend. Hachalu is niet zomaar een zanger, maar een icoon van de jonge protestgeneratie van een etnische groep, de Oromo. De Oromo mogen het grootste volk in het Oost-Afrikaanse land zijn, ze zijn door opeenvolgende regeringen politiek en economisch gemarginaliseerd.

In de strijd om meer rechten was Hachalu de stem van de Oromo-nationalisten. Als zeventienjarige zat hij al een straf van vijf jaar uit wegens zijn deelname aan demonstraties. Hij schreef zijn felste protestnummers in de gevangenis.

Na grote demonstraties in 2016 en 2017 door de Oromo, is er in april 2018 met premier Abiy Ahmed een hervormingsgezinde Oromo aan de macht gekomen. Abiy kreeg niet alleen een Nobelprijs omdat hij vrede sloot met aartsrivaal en buurland Eritrea, hij maakte ook een begin met democratisering van Ethiopië, een land dat lang bekend stond om uiterst repressieve regimes. De eerste verkiezingen waren gepland voor augustus, maar die zijn wegens het coronavirus voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat leidt tot oplopende politieke spanningen, waarbij de moord op Hachalu de vonk in het kruitvat is geworden.

Maandag verzamelden duizenden demonstranten zich bij het ziekenhuis waar hij overleed, dinsdag kwamen de spanningen tot een uitbarsting tijdens het transport van Hachalu’s lijk naar zijn geboorteplaats Ambo. Daar wilde zijn familie hem begraven, maar een prominente politicus en mediamagnaat, Jawar Mohammed, vond een laatste rustplaats in de hoofdstad Addis Abeba beter. Oromo-nationalisten vinden dat Addis Abeba hun stad is, een claim waar andere etnische groepen zich tegen verzetten.

Jawar, zijn legertje tot de tanden bewapende bodyguards en een groep sympathisanten probeerden het stoffelijk overschot van Hachalu op weg naar zijn geboorteplaats te onderscheppen. Toen na lang touwtrekken de politie Jawar en zijn aanhang arresteerde, was dat aanleiding tot nog grotere protesten. Daarbij opende de politie het vuur op de demonstranten. Er vielen veertig doden.

Jawar is een van de felste critici van premier Abiy Ahmed. Beide mannen zijn Oromo, maar Jawar beschuldigt Abiy ervan niet genoeg voor de Oromo te doen. De onlusten escaleren verder omdat andere etnische groepen zich in de protesten mengen: zij zijn weer bang dat de Oromo te dominant worden. Bendes met mitrailleurs en machetes maken de straten van Addis Abeba en andere steden onveilig, en de politie schiet met scherp. Het lichaam van Hachalu is inmiddels in zijn geboorteplaats aangekomen, melden de autoriteiten, maar door het politieke geweld zijn daar ook familieleden van de doodgeschoten zanger omgekomen. Verwacht wordt dat de begrafenis donderdag tot nog meer onrust leidt.