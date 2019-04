Al ruim duizend gevallen van cholera in Mozambique en één dode

Het dodelijke slachtoffer komt uit de havenstad Beira, dat het zwaarst getroffen werd door de orkaan. Volgens nationaal directeur gezondheid Ussein Isse doen zich daar dan ook de grootste problemen voor. Het aantal gevallen van cholera blijft toenemen en stond maandag op 1.052, zegt Isse. Volgens hem verblijven nog 96 patiënten in het ziekenhuis.

Inmiddels zijn er in het getroffen gebied zeven behandelcentra voor cholera-noodgevallen operationeel en worden er nog twee opgezet in Nhamatanda, zegt David Wightwick, teamleider van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Beira. In de stad is het leidingwater op sommige plekken hersteld, maar grote delen van het centrum hebben nog steeds geen toegang tot schoon water, zo laat hij weten aan AP. Woensdag start daarom een grote vaccinatiecampagne, daartoe zijn 900.000 doses van het vaccin ingevlogen, aldus Wightwick. ‘Daarmee zouden we een verdere verspreiding moeten kunnen tegengaan.’

De cycloon richtte op 14 maart grote schade aan in Beira, de op een na grootste stad van Mozambique, die een half miljoen inwoners telt. Hevige regen en wind zorgden voor enorme vernielingen en zware overstromingen. In de jongste balans is sprake van ruim 700 doden, niet alleen in Mozambique maar ook in Zimbabwe en Malawi.

Ondanks de hulp die vanuit de hele wereld toestroomt, verblijven nog honderdduizenden slachtoffers in zeer precaire omstandigheden. In de overstroomde gebieden zorgt vervuild water voor de verspreiding van ziektes als cholera.