Al een half jaar een patiëntenstop in ziekenhuis Sneek door verziekte werksfeer

De patiëntenstop is extra pijnlijk doordat reumazorg in Friesland en in de Noordoostpolder zeer schaars is. Geen enkele instelling voldoet aan de wettelijke maximale wachttijd van vier ­weken. Belangenvereniging Reuma­Nederland sprak begin dit jaar haar zorgen uit over deze situatie. Nieuwe reumatologen zijn amper te vinden, zeker niet buiten de Randstad.

De onvrede over de verstoorde verhoudingen binnen de vakgroep reumatologie speelt ten minste sinds 2016. In oktober van dat jaar adviseerde de bedrijfsarts al ‘nadrukkelijk’ over de slechte verhoudingen op de afdeling, schrijft hij in de brief aan de ziekenhuistop, die dateert van juli 2018. Om daaraan toe te voegen: ‘In de afgelopen maanden heb ik opnieuw mede­werkers op mijn spreekuur gehad, die erg veel werkgerelateerde klachten ­ervaren vanwege de spanningen binnen deze afdeling.’

‘Onvoldoende klik’

De situatie is van grote invloed op de afdeling met zes medewerkers. ­Behalve de thuiszittende reumatoloog is afscheid genomen van een verpleegkundig reumaconsulent. Geen van beiden willen iets kwijt over de situatie. De verpleegkundige heeft een vertrek­regeling getroffen met een geheimhoudingsplicht. Volgens het ziekenhuis volgt de geheimhoudingsplicht uit de cao. In het geval van de reuma­toloog zijn er nog gesprekken gaande, al lijkt een juridische strijd onvermijdelijk.

De betrokken bedrijfsarts bevestigt de authenticiteit van de brief, maar wil er verder geen mededelingen over doen. ‘Dit raakt de privacy van betrokken personen en daarmee mijn beroepsgeheim.’

Ook andere betrokkenen willen niets zeggen over de aard en omvang van de conflicten. Nadat de Volkskrant vragen had gesteld aan het ziekenhuis, werd de mededeling dat er sinds juli 2018 een patiëntenstop is door afwezigheid van een van de reumato­logen plotseling van de website verwijderd.

Bestuursvoorzitter Marcel Kuin van het Antonius Ziekenhuis weersprak aanvankelijk tegenover de Volkskrant dat er sprake is van een structureel probleem op de afdeling reumatologie. Volgens hem was er enkel ‘onvoldoende klik’ tussen de twee zittende reumatologen in de maatschap en hun nieuwe collega. Dat de twee een echtpaar zijn, deed volgens hem niet ter zake.

Geconfronteerd met de brief van de bedrijfsarts erkent hij nu dat er al langere tijd spanningen zijn op de afdelingen. ‘Na circa tien maanden bleek helaas dat er geen vertrouwen was tussen de medisch specialisten.’

Patiëntenstop

Coaching door een buitenstaander en formele mediation hebben geen soelaas geboden. Daarom is de reumatoloog door de overkoepelende maatschap ‘vrijgesteld van werk’. ‘Zodat de rust op de werkvloer zou terugkeren’, zegt Kuin. Omdat de twee overgebleven reumatologen de patiëntenstroom niet alleen aankonden, is besloten tot een patiëntenstop.

De bedrijfsarts schrijft dat ‘de signalen van de diverse betrokkenen wel overeenkomen’ en adviseert daarom ‘het protocol omtrent pesten en intimidatie toe te passen’. Hoewel de eerste alarmerende brief van de bedrijfsarts dateert van voor het aantreden van de reumatoloog die nu thuiszit, is het volgens Kuin moeilijk te zeggen wat precies de oorzaak is van het conflict en bij wie de schuld ligt. ‘Het is een patstelling en wij zijn uitgepuzzeld. Een juridische afwikkeling lijkt onvermijdelijk.’

Dat de twee reumatologen een echtpaar vormen, erkent hij nu, maakt sommige situaties ‘extra complex’. De medische mogelijkheden in het vak­gebied en het aantal patiënten met reumatische klachten nemen toe. De patiëntenstop blijft voorlopig van kracht, al is het Antonius Ziekenhuis in gesprek met omliggende zieken­huizen om bij te springen.

Het reumatologenkoppel is niet in dienst van het Antonius Ziekenhuis, maar onderdeel van een maatschap van vrijgevestigde medisch specialisten. Zij hebben daardoor relatief veel autonomie. Het echtpaar was ondanks herhaalde pogingen niet bereikbaar voor commentaar.

De Antonius Zorggroep, waartoe ­behalve het ziekenhuis in Sneek ook een thuiszorgorganisatie hoort, maakte begin deze maand bekend de zorg in Noordoostpolder en op Urk over te nemen van de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Dat dit voor reumatologie nog niet lukt, zou in een persbericht worden aangekondigd, maar na vragen van de Volkskrant werd daar plotseling van afgezien.