Al drie levertransplantaties in Nederland na mysterieuze kinderhepatitis: dit weten we inmiddels

Beeld Getty Images/Westend61

Wat is er precies aan de hand?

Maag-, darm- en leverartsen maken zich al enkele weken zorgen omdat er opeens verdacht veel jonge kinderen hepatitis hebben, de verzamelnaam voor leverontsteking. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om 114 kinderen, van wie er tien een levertransplantatie nodig hadden; in Nederland hebben tot dusver drie kinderen een levertransplantatie ondergaan, evenveel als normaal in een heel jaar. Steeds gaat het om jonge kinderen, meestal van 5 jaar of jonger.

Lastig om de omvang van het probleem in te schatten, zegt hoogleraar kindergeneeskunde Henkjan Verkade (UMC Groningen). ‘We kennen de ernstigste gevallen, maar weten niet hoeveel niet-ernstige gevallen er zijn.’ In de meeste gevallen zal de ontsteking immers vanzelf wegtrekken. ‘Vaak zie je dit niet aan de buitenkant’, zegt kinderarts Barbara de Koning (Erasmus MC). ‘En bij leverproblemen denken de meeste mensen eerder aan mannen die teveel alcohol hebben gedronken, dan aan jonge kinderen.’

Wat zou de oorzaak kunnen zijn?

Dat is niet duidelijk. Vast staat dat de ziekte niet komt door coronavaccinatie – de zieke kinderen zijn ongevaccineerd – en waarschijnlijk niet komt door vergiftiging, een andere denkbare oorzaak van hepatitis.

Opvallend is dat van de patiëntjes in Nederland de helft, en in Groot-Brittannië driekwart, een zogeheten ‘adenovirus’ onder de leden heeft, een groep tamelijk gewone virussen waarvan er zeker 51 types rondgaan onder de mens. Het gaat om adenovirus type F41, een veel voorkomend virus dat buikgriep geeft en zich verspreidt via diarree en de lucht.

F41 is geen ongevaarlijke klant: bij een uitbraak op een kinderafdeling voor zwaar zieke patiëntjes in Hannover kregen acht jonge kinderen het virus en overleden er drie – overigens kinderen met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Anderzijds: ‘Het adenovirus verklaart niet alle gevallen die we nu zien’, benadrukt Verkade. Bij de kinderen die wél hepatitis, maar geen adenovirus hebben, zou een ander virus of een bacterie de oorzaak kunnen zijn.

Of is hun weerstand verzwakt door de lockdowns?

Inderdaad is dat een intrigerende mogelijkheid: de coronamaatregelen zouden een rol kunnen spelen.

De afgelopen jaren zorgden alle beperkingen van het sociale verkeer ervoor dat er minder virussen rondgingen, en dat jonge kinderen meer binnen zaten. ‘Misschien is de opbouw van de afweer bij jonge kinderen daardoor net iets anders verlopen dan voorheen’, oppert Verkade. Bij jonge kinderen zouden allerlei virussen, zoals adenovirus F41, daardoor nu extra hard aankomen, is het idee. Dat zou verklaren waarom artsen de merkwaardige kinderhepatitis in meerdere landen zien.

Wacht: wil dat zeggen dat de coronamaatregelen vooral schade hebben aangericht onder de jongste kinderen, zoals tegenstanders van lockdowns vaak beweren? Dat zou te kort door de bocht zijn, vindt Verkade. ‘Virussen denken niet na, en zijn niet voor of tegen lockdowns. We hebben ook profijt van de maatregelen gehad: een ander gevolg was bijvoorbeeld dat er een winter lang geen RS-virus was, een virus dat vaak schadelijk is voor jonge kinderen. En dit is misschien weer een óngunstig bijeffect.’

Kunnen ouders de ontsteking herkennen?

De ziekte uit zich in buikpijn en diarree, vaak gevolgd door geelzucht: gelige verkleuring van het oogwit en de huid. Verder voelen de patiëntjes zich niet lekker, hebben ze kleurloze ontlasting en donkergekleurde urine, vertelt De Koning. ‘Dit is sowieso iets om altijd alert op te zijn’, vindt ze.

In de meeste gevallen verdwijnt de ontsteking vanzelf. Alleen in zeldzame, extreme gevallen kunnen de leverfuncties uitvallen. Gevaarlijk, zegt De Koning, ‘want leververvangende therapie bestaat niet.’ Levertransplantatie kan in zulke extreme gevallen de enige uitweg zijn.

De ernstige variant is te herkennen aan stollingsproblemen, vertelt hoogleraar Verkade. ‘Als je kind boven op geelzicht heel gemakkelijk blauwe plekken krijgt, een bloedneus of slecht genezende wondjes, kan het handig zijn om contact met ons op te nemen.’