Al drie dagen hevige rellen bij koranverbrandingen van extreemrechtse politicus in Zweden

Relschoppers zetten politiebusjes in brand in Örebro, waar vrijdag 12 agenten licht gewond raakten. Beeld AP

De rellen geven Paludan waarschijnlijk precies waar hij op had gehoopt: ophef. ‘Het doel is om mensen tegen elkaar op te zetten’, aldus de Zweedse premier Magdalena Andersson. ‘Het plan is dat mensen in die val lopen. Zweden kan beter.’

De Zweedse politie heeft de grootste moeite om de relschoppers tot bedaren te brengen. Op donderdag sloeg de vlam al in de pan in Linköping en Norrköping, ten zuidwesten van Stockholm. De rellen braken daar uit nog voordat Paludan goed en wel aan zijn aangekondigde koranverbranding kon beginnen. De politie verrichtte daar twee aanhoudingen.

Ook in Rinkeby, een buitenwijk van Stockholm, en Örebro, 200 kilometer ten westen van de hoofdstad, was het vrijdag raak. In Landskrona ging het eveneens mis. Daar kwam het zaterdagavond voor de derde dag op rij tot ongeregeldheden. Paludan had daar, in het kader van de vrijheid van meningsuiting, opnieuw toestemming gekregen voor een bijeenkomst met de verbranding van een Koran.

Gemaskerde jongeren gooiden volgens de krant Aftonbladet met stenen naar de politie, barricadeerden wegen en staken banden en auto’s in brand. Om erger te voorkomen besloot de korpschef de manifestatie van Paludan, voorman van de groepering Stram Kurs (Harde Lijn), te verplaatsen naar een beter te beveiligen plek in Malmö. Ook daar werd de Deense politicus met een uitgesproken hekel aan islamitische migranten aan het begin van de avond opgewacht door antifascistische activisten. Deze probeerden, onder meer in een auto, door de afzetting te breken. De chauffeur is gearresteerd.

Geweld tegen de politie

Opvallend is dat het geweld bij de rellen zich voornamelijk richt tegen de politie. Alleen al in Örebro vrijdag werden twaalf agenten met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en gingen vier politiebusjes in vlammen op. Niemand werd aangehouden.

De politie is niet van plan om de bijeenkomsten te verbieden, omdat het recht ‘om te demonstreren en je uit te spreken heel zwaar weegt, en er veel voor nodig is om dat terzijde te leggen’, aldus politiewoordvoerder Kim Hild. Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen dagen is de politie wel van plan om meer middelen in te zetten om rellen te voorkomen.

Paludan richtte zijn partij Stram Kurs (Harde Koers) op in 2017. Ondanks geringe electorale steun – de partij haalde met 1,8 procent van de stemmen geen zetels in de Deense parlementsverkiezingen van 2019 – weet Paludan met zijn extreme anti-islamstandpunten en provocaties regelmatig aandacht te trekken. Paludan heeft ook de Zweedse nationaliteit en probeert nu in dat land voet aan de grond te krijgen.

Volgens de Zweedse extreemrechts-kenner Daniel Poohl zijn de rellen precies waar Paludan op uit was. ‘Hij wil een situatie creëren waarin het uiteindelijk voor sommigen te veel wordt. Het idee is om dan te zeggen: dit is hoe de islam werkt’, vertelt hij de Zweedse krant Dagens Nyheter. ‘In feite wil Rasmus Paludan een hele religie verbieden.’