Al 697 klachten over anti-abortuscampagne: niet eerder werd er over een reclame zoveel geklaagd

Vrijwilligers van de stichting Schreeuw om Leven voeren in 2013 actie tegen de komst van een abortuskliniek in Houten. Beeld Nederlandse Freelancers

Wie deze week in de auto op weg is naar het werk met de radio aan, heeft grote kans om in het reclameblok de volgende tekst te horen: ‘Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind?’

Het is niet de eerste keer dat de jaarlijkse campagne tegen schenen schopt. Maar dit jaar is de verontwaardiging over de spotjes op radio, televisie en YouTube erg groot bij degenen die vinden dat vrouwen over hun eigen baarmoeder gaan. 697 klachten kreeg de Reclame Code Commissie (RCC) al binnen. Nog nooit werd er over een campagne zoveel geklaagd.

Het aantal klachten heeft geen invloed op het oordeel van de commissie, laat een woordvoerder van de RCC weten. ‘Wij doen dezelfde toetsing als altijd.’ Die toetsing kan nog even op zich laten wachten: het is proces duurt normaal gesproken een paar weken. ‘Wel kan de voorzitter besluiten dat een zaak zo ernstig is dat er een spoedprocedure komt. Dat heb ik nu nog niet gehoord, maar het behoort tot de mogelijkheden’, aldus de woordvoerder.

De Stichting Etherreclame (Ster), die reclameruimte verkoopt op de Publieke Omroep, liet dinsdag aan Nu.nl weten de reclame niet te hebben geweerd omdat zij ‘wil waken voor censuur’. Toen er reclameruimte werd ingekocht voor de Week van het Leven oordeelde de Ster dat de spotjes ‘niet in strijd met de wet- en regelgeving zijn’ en ‘vallen onder vrijheid van meningsuiting’.

Vrienden en partners

De antiabortuscampagne Week van het Leven wordt al sinds 2016 in de tweede week van november georganiseerd door verschillende Nederlandse confessionele organisaties. Hoofdorganisator is de christelijke patiëntenvereniging NPV. Ook de politieke partijen SGP en de ChristenUnie, die momenteel deelneemt aan de formatie, zitten in de organisatie.

De Week van het Leven vermeldt op haar website meerdere ‘vrienden’. Ook kan aanhang worden betuigd aan initiatieven die ‘jonge (aanstaande) moeders in een kwetsbare situatie ondersteunen’, waardoor zij kans maken op 1.000 euro. Week van het Leven koos vier initiatieven uit waarop mensen kunnen stemmen, waarvan er drie het geldbedrag zullen ontvangen. Onder de kanshebbers zijn twee initiatieven van de omstreden stichting Siriz. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om opvanghuizen voor aanstaande tienermoeders die ‘geen abortus willen plegen’.

Het te verdelen bedrag van 3.000 euro wordt geschonken door Pro Life Zorgverzekeringen, waar zwangere vrouwen de abortus alleen vergoed krijgen als de zij zelf in gevaar zijn. Pro Life is een dochteronderneming van Zilveren Kruis. ‘Pro life is hierin zelfstandig, ze hebben dus geen goedkeuring van ons nodig’, zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis over de steun aan de campagne. Pro Life laat weten dat de verzekeraar de actie ondersteunt ‘omdat wij zeggen dat het bij ongewenste zwangerschap altijd om zowel moeder als het ongeboren kind gaat’.

De campagne heeft als mediapartners onder meer het Reformatorisch Dagblad en de EO. Een woordvoerder van de EO zegt dat de Week van het Leven geen financiële steun krijgt van de omroep, maar dat de EO met de campagne sympathiseert. ‘We zijn ons ervan bewust dat er veel discussies zijn rondom het onderwerp abortus’, zegt de woordvoerder. ‘Als christelijke omroep vinden we het belangrijk dat ook het perspectief van de bescherming van het ongeboren kind tot uiting komt in de media.’

Diederik van Dijk, directeur van de NPV en senator voor de SGP zegt in het Nederlands Dagblad niet onnodig te willen kwetsen. ‘We willen hulp bieden en correcte feiten over abortus brengen. Onze boodschap levert reuring op.’