Al 300 doden in zuidelijk Afrika door tropische cycloon Idai

Mozambique werd het zwaarst getroffen door het noodweer. In dat land zouden volgens de Mozambikaanse president Filipe Nyusi al meer dan 200 doden zijn gevallen. Hij kondigde drie dagen van nationale rouw af. In het naburige Zimbabwe is sprake van een honderdtal doden, maar dat cijfer kan nog verdrievoudigen, waarschuwde de Zimbabwaanse minister July Moyo. ‘Er drijven nog lichamen rond, soms tot in Mozambique’, zei hij.

Volgens de organisatie Care wordt Idai mogelijk de dodelijkste cycloon in zuidelijk Afrika ooit. Ook de meteorologische organisatie van de VN maakt melding van ‘mogelijk een van de ergste wervelstormcatastrofes onder de evenaar’.

Mozambique, een van de armste landen ter wereld, werd in februari en maart 2000 al getroffen door massale overstromingen, die toen aan ongeveer 800 mensen het leven kostten en minstens 50.000 mensen dakloos maakten. Volgens de Mozambikaanse minister van Milieu Celson Correia staat momenteel in het centrum van het land een gebied met een straal van 100 kilometer volledig onder water. Zo’n 350.000 mensen zitten vast in de overstroomde regio.

De komende dagen wordt nog meer stortregen verwacht, zegt het Wereldvoedselprogramma (WFP). Dat in Mozambique verschillende dammen op het punt staan te breken, maakt de situatie nog extra kritiek. President Nyusi riep burgers die in de buurt van een rivier wonen al op om hun woonplaats te verlaten en zo hun leven te redden.

Bruggen en wegen weggespoeld

Zowel in Mozambique als in Zimbabwe zijn tal van bruggen en wegen door het water weggespoeld, wat de reddingsoperaties nog bemoeilijkt. Hulpverleners maken gebruik van rubberboten en helikopters om slachtoffers van daken en uit bomen te halen. ‘Mensen die vastzitten in bomen moeten vechten tegen slangen, insecten en dieren’, zegt een hulpverlener van de Zuid-Afrikaanse organisatie Rescue SA. Tegelijk zijn er niet voldoende helikopters. ‘We redden wie we kunnen, de anderen zullen het niet halen. We moeten moeilijke beslissingen nemen.’