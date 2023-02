Al 20 duizend doden geteld, en tweede ramp dreigt: honger en kou

Een Turkse vrouw in Kirikhan bedankt een medewerker van het Duitse reddingsteam Isar voor haar hulp bij het zoeken naar haar familie. Beeld Reuters

Het enige wat in het rampgebied nog leeft is de hoop, maar ook die dooft langzaam uit. Zijn er woensdag nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald, donderdag is het aantal succesmeldingen in het hele gebied nagenoeg opgedroogd. In Antakya wordt, 79 uur na de beving, nog een 2-jarig jongetje gered. Eerder zijn in dezelfde stad nog een jonge vrouw en haar vader levend aangetroffen.

Ook in Diyarbakir wordt een jonge vrouw gered. Zelfs de redding van een blauwgeel vogeltje in Adana wordt emotioneel begroet. De berichten houden de hoop levend van mensen die bijna tegen beter weten in bij de puinhopen staan te wachten op goed nieuws. De reddingswerkers slaan steeds vaker ingestorte huizen over, omdat ze vermoeden dat daar niemand meer in leven is. Op sommige plaatsen wordt al met met zwaar materieel begonnen met het opruimen van het puin.

De aandacht in het rampgebied verschuift inmiddels steeds meer naar de honderdduizenden overlevenden. Tienduizenden mensen brengen volgens persbureau AP in de bittere kou de nacht door rond kampvuurtjes op straat. Honger, kou, sneeuw en gebrek aan water en stroom bedreigt hen met ‘een tweede dodelijke ramp’. Persbureau Reuters citeert Ahmet Tokgoz, een van de overlevenden: ‘Als mensen niet zijn gestorven onder het puin, sterven ze wel van de kou.’

Tentenkampen

In Turkije beginnen inmiddels de hulpgoederen binnen te stromen en schieten tentenkampen uit de grond. Aan de Syrische kant van de grens is de situatie veel rampzaliger. Pas donderdagochtend trekt een eerste hulpkonvooi van zes vrachtwagens van de Verenigde Naties de Turks-Syrische grens over. De VN is de enige organisatie die van de Syrische autoriteiten toestemming heeft het gebied binnen te gaan. Het konvooi van zes vrachtwagens moet volgens VN-woordvoerder Jens Laerke testen of de wegen begaanbaar zijn, voordat volgende konvooien op weg gaan.

De VN stuurden voor de aardbeving al elke dag twintig vrachtwagens naar Syrië om daar hulp te bieden aan de honderdduizenden Syriërs die zijn gevlucht voor de burgeroorlog. Het groepje vrachtwagens van donderdag maakte deel uit van een konvooi dat maandag al in het gebied had moeten arriveren. De aardbeving blokkeerde de wegen en maakte deze bevoorrading onmogelijk. Als het gebied weer toegankelijk is moeten de VN behalve vluchtelingen ook Syrische overlevenden van de aardbeving van hulpgoederen voorzien.

Het dodental blijft donderdag oplopen als het kwik in een koortsthermometer: om half 3 worden 17 duizend doden gemeld, om kwart over 4 zijn het er 19 duizend, een kwartier later zijn het er alweer een paar honderd meer en om tien over 6 meldenThe New York Times en The Guardian dat het dodental de ‘20.000 nadert’. De Turkse president Erdogan, die al twee dagen in het gebied rondreist, meldt om half 5 met opvallende precisie dat tot dat moment aan Turkse kant 16.546 doden zijn geborgen. Op het moment dat hij dat zegt, zijn het er vermoedelijk al meer, want om 8 uur meldt de Turkse overheid 17.134 slachtoffers in Turkije, en worden in Syrië 3.317 doden gemeld, wat het totaal op meer dan 20 duizend brengt.

Grote onzekerheidsfactor blijft het aantal slachtoffers aan de Syrische kant van de grens. Informatie uit dat gebied komt maar sporadisch naar buiten omdat het een oorlogsgebied is dat voor een deel in handen is van rebellen, die zijn omsingeld door Syrische troepen. Het aantal van 3.317 slachtoffers kan daarom in werkelijkheid veel hoger liggen.

Nederlandse slachtoffers

Onder de doden in Turkije zijn zeker vier Nederlanders. De Stentor meldt donderdag dat zeker drie leden van een familie uit Zutphen zijn omgekomen. De lichamen van de 87-jarige Hamis Köse, zijn 69-jarige vrouw Leyla en hun 53-jarige zoon Yilmas werden in de stad Antakya geborgen. Een tweede zoon, de 49-jarige Sal Köse is nog niet gevonden. De vier waren op familiebezoek en bevonden zich tijdens de beving van maandag in twee appartementen die allebei zijn ingestort. In Kahramanmaras kwam Esat Furkan Kazci (26) uit Deventer om het leven, meldt de Deventer Centrum Moskee.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon donderdag de dood van de Nederlanders niet bevestigen. Wel meldt het dat twee Nederlanders die bij het Nederlandse ministerie als vermist waren gemeld, levend zijn aangetroffen.