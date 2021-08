Al 10 EU-landen kiezen voor extra prikken, ‘booster’ vaak gebruikt na Chinese vaccins

Een Israëlische man ontvangt een Pfizer-‘booster’ in Tel Aviv. Beeld AP

Hongarije, Slovenië en Litouwen zijn al begonnen met het toedienen van extra doses, vooral aan burgers die eerder een Chinees of Russisch vaccin kregen.

Vooralsnog zijn de meeste EU-landen van plan om de (eventuele) derde prik alleen toe te dienen aan personen met een verzwakt immuunsysteem, zoals ouderen. Maar in Hongarije mag iedereen nog eens naar de prikstraat. In Duitsland kunnen ontvangers van het Janssen- of AstraZeneca-vaccin straks nog een – effectiever – vaccin van Pfizer of Moderna halen. Nederland behoort tot de EU-landen die binnenkort een besluit gaat nemen over een ‘booster’-prik. Nederland wacht nog op advies van de Gezondheidsraad.

Buiten de EU zijn Servië, Zwitserland en Turkije al begonnen met de extra prik, maar ook op andere continenten worden derde doses ingezet. Veel van de desbetreffende landen dienden voorheen de Chinese vaccins toe. Zeven landen rapporteren al cijfers over het aantal toegediende derde prikken: Israël, Chili, Turkije, Uruguay, Cambodja, Servië en Thailand. Israël is hiervan de enige die geen gebruik maakte van de minder effectieve Chinese vaccins.

Die lagere effectiviteit is ook de reden dat Thailand, waar pas 8 procent van de bevolking tweemaal is gevaccineerd, nu al over gaat op een derde prik. Deze prik is bedoeld voor ouderen en medisch personeel in provincies met veel besmettingen. Ook in Turkije, Cambodja en Servië is nog geen 50 procent van de bevolking dubbel gevaccineerd. De derde prikken zijn voornamelijk van Pfizer, met uitzondering van Cambodja: dat zet AstraZeneca in.