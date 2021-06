Akwasi niet vervolgd om oude tweets over Sinterklaas en Zwarte Piet

Akwasi tijdens zijn speech op de Dam in 2020. Omdat het Openbaar Ministerie zijn uitspraken over Zwarte Piet niet strafbaar achtte, gingen mensen op zoek naar eerdere uitspraken van de rapper die dat wel zouden zijn. Toch blijft vervolging nu uit. Beeld Videostill

Dat heeft het OM donderdagochtend bekendgemaakt. Rapper en activist Akwasi kwam in juni 2020 in opspraak vanwege controversiële uitspraken over de Zwarte Piet. Hij deed die uitspraken tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam. Het OM besloot toen niet over te gaan tot veroordeling vanwege die uitspraken, tot woede van fans van Zwarte Piet.

Om Akwasi toch voor de rechter te laten verschijnen, begonnen mensen te zoeken naar eerdere uitspraken van hem die eventueel strafbaar zouden zijn. Ze vonden tweets die hij tussen 2009 en 2012 plaatste en de politie ontving meer dan twintig aangiften.

Strafbaar

Het OM onderzocht de tweets en acht er twee strafbaar. Met de tweets ‘RT @StatikMusic: Kan iemand sinterklaas dit jaar van die boot schieten, ik leg €500 op z’n hoofd.// Brraapp !!!’ en ‘Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen? #damn” maakt Akwasi zich volgens het OM schuldig aan opruiing.

Maar toch gaat het OM niet over tot vervolging. In een persbericht laat het OM weten dat de tweets zo oud zijn dat vervolging ‘niet opportuun is’. De tweets zijn uit respectievelijk 2009 en 2011. Bovendien heeft Akwasi de tweets verwijderd en er afstand van genomen, al voor de aangiftes. Dat speelt volgens het OM ook een rol bij het besluit Akwasi niet te vervolgen.