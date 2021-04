Akkoord VS en zuiderburen illustreert razendsnelle falen migratiehervorming Biden

Migranten bij de grens met Mexico. Beeld AFP

Na minder dan drie maanden tijd, onder grote druk van meer dan honderdduizend arriverende migranten, ziet de nieuwe Amerikaanse president zich gedwongen een deel van de strenge migratiepolitiek van zijn voorganger opnieuw in te voeren. Trump werd door mensenrechtenorganisaties, internationale gremia en politieke tegenstanders fel bekritiseerd voor zijn geslotengrenzenbeleid, maar Biden gaat zo mogelijk nog een stap verder. Op Amerikaans verzoek vinden migranten uit Midden-Amerika voortaan tienduizenden militairen en politieagenten op hun weg.

Met tienduizend militairen langs de zuidgrens kan Mexico twee keer zoveel migranten onderscheppen dan tot nu toe mogelijk was, stelde Jennifer Psaki, perschef van het Witte Huis. Guatemala en Honduras dragen hun steentje bij om in eigen land te voorkomen dat mensen hun rugtas pakken en naar het noorden vertrekken. Guatemala zet vijftienhonderd militairen en politieagenten in langs de grens met Honduras en plaatst twaalf ‘checkpoints’ langs de migrantenroute. Honduras organiseert nog eens zevenduizend agenten en soldaten om te voorkomen dat zich grote migrantengroepen vormen.

Falend beleid

Het akkoord illustreert het razendsnelle falen van Bidens migratiehervorming. De Democraat propageerde in zijn campagne een einde aan het beleid van Trump, die in detentiecentra kinderen van ouders scheidde, de grenzen sloot en migranten dwong in Mexico op hun asielprocedure te wachten. Biden zou het helemaal anders gaan doen, de VS zijn immers een land gebouwd door migranten. De nieuwe president ontmantelde Trumps ‘blijf in Mexico’-politiek en liet minderjarigen weer toe tot de VS.

Sneller dan Biden per decreet de maatregelen van zijn voorganger kon terugdraaien, leefde de hoop op onder inwoners van Honduras, Guatemala en El Salvador. De Midden-Amerikaanse landen behoren tot de armste en gewelddadigste landen van Latijns-Amerika en werden in het najaar bovendien zwaar getroffen door twee tropische stormen. Tijdens Bidens eerste maand in het Witte Huis arriveerde een recordaantal van ruim honderdduizend migranten bij de Amerikaanse zuidgrens.

Bidens mildere politiek lijkt een rol te spelen. Migranten noemen de Democratische president als een van de redenen waarom zij nu de gok wagen. Tegelijkertijd speelt het zachtere weer in het voorjaar mee en het feit dat mensen hun migratieplannen vorig jaar uitstelden vanwege de coronacrisis. Opgeteld staat Biden voor een dilemma dat steeds grotere proporties aanneemt. Hij stuurde al rampendienst FEMA naar de grens om te assisteren bij de opvang van minderjarige migranten.

Andere intenties

De intenties zijn anders, maar Bidens praktijk begint steeds meer op die van Trump te lijken. Ook onder zijn bewind bevinden tienduizenden alleenreizende kinderen zich dagenlang in basale opvangcentra. En ook onder zijn bewind schroeven de zuiderburen hun militaire inzet op, gericht op het tegengaan van migratie, dat tegelijkertijd door alle betrokken partijen als mensenrecht wordt erkend. Net als Trump maakt Biden gebruikt van een omstreden coronamaatregel om migranten tegen te houden aan de zuidkant van de grens.

In januari, kort voor de inauguratie van Biden, werd al zichtbaar wat militarisering van het migratiebeleid betekent in de praktijk. Een migrantenkaravaan van enkele duizenden mensen uit Honduras stuitte in Guatemala op het leger en de politie. Met knuppels en traangas gingen de troepen de ongewapende migranten te lijf. Per bus werden ze teruggestuurd naar Honduras. Het is precies die praktijk die nu wordt aangemoedigd door Biden. ‘Het doel is om de reis moeilijker te maken en om het moeilijker te maken de grenzen over te steken’, stelde woordvoerder Psaki.

In ruil voor hulp bij het migratievraagstuk beloven de VS een miljarden-steunpakket aan de buurlanden, gericht op het verbeteren van leefomstandigheden in Midden-Amerika. Hierin verschilt Biden wezenlijk van Trump, die juist tijdens zijn termijn hulpgeld voor de zuidelijke landen stopzette en zijn doelen bereikte door te dreigen met het verhogen van importtarieven.