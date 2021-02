Akkoord tussen Teheran en VN: inspectie nucleaire installaties Iran mogelijk, maar wel beperkte toegang

De VN-inspecteurs krijgen beperkte toegang tot Irans installaties, zo zei Rafael Grossi, de algemeen directeur van IAEA. Beeld EPA

De VN-inspecteurs krijgen beperkte toegang tot Irans installaties, zo zei Rafael Grossi, de algemeen directeur van IAEA. ‘Wat we zijn overeengekomen is iets dat levensvatbaar is, het is nuttig om de kloof die we hebben te overbruggen, het redt de situatie voor dit moment. We hebben een verstandig resultaat.’ Grossi keerde zondagavond na gesprekken in Teheran terug in Wenen.

Grossi wilde verder niet ingaan op de details van zijn deal met de Iraanse regering. De Iraanse minister van buitenlandse zaken, Mohammad Javad Zarif, zei echter dat de VN-inspecteurs geen toegang meer krijgen tot de beelden van camera’s in de nucleaire installaties. Die surveillance-camera’s hingen daar sinds de Irandeal van 2015, waarin Iran beloofde zijn nucleaire activiteiten terug te schroeven in ruil voor de versoepeling van de internationale sancties tegen het land.

Trump

Nadat de vorige Amerikaanse president Donald Trump dat akkoord in 2019 had opgeblazen, voelde Iran zich niet langer gebonden aan de afspraken en heeft het onder meer de verrijking van uranium - nodig om een atoombom te maken - opgevoerd.

In december vorig jaar verhoogde het Iraanse parlement de druk op de VS en Europa door een nieuwe wet aan te nemen. Die verplichtte de regering om de uraniumverrijking op te voeren en VN-inspecties tegen te houden als de economische sancties niet binnen twee maanden worden opgeheven. Het lijkt er nu op dat Iran de deur op een kier houdt voor de VN-inspecteurs. Grossi houdt vol dat zijn inspecteurs de activiteiten van de Iraniërs in de gaten kunnen blijven houden.

De goedkeuring van de wet volgt enkele dagen na de moord op Mohsen Fakhrizadeh, een van de belangrijkste Iraanse atoomgeleerden. Teheran beschuldigt Israël van de liquidatie. Jeruzalem riep jarenlang dat Fakhrizadeh een cruciale rol speelde bij de Iraanse pogingen om een kernmacht te worden.

De net aangetreden Amerikaanse president Joe Biden wil de Irandeal in ere herstellen.