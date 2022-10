Akkoord over nieuwe pijpleiding tussen Spanje en Frankrijk (maar een andere dan waar Madrid op hoopte)

De Spaanse minister voor Ecologische transitie Teresa Ribera bekijkt een pijpleiding die Spanje en Frankrijk met elkaar verbindt. Beeld REUTERS

De drie landen kwamen verrassend tot een principeakkoord in Brussel, waar de premiers Sánchez (Spanje) en Costa (Portugal) en president Macron (Frankrijk) bijeen zijn voor de EU-top over de oorlog in Oekraïne. Voorafgaand aan de top staken de regeringsleiders de koppen bij elkaar voor de nieuwe pijpleiding, die tussen de havensteden Barcelona en Marseille moet lopen en gemakshalve BarMar is gedoopt.

Deze ‘corridor voor groene energie’ zal het Iberisch Schiereiland eindelijk ‘verbinden met Frankrijk en daarmee met de Europese energiemarkt’, jubelde Sánchez na afloop van het overleg voor de Spaanse camera’s. Nu nog lopen er slechts twee bescheiden pijpleidingen door de Pyreneeën. Spanje kan daardoor geen rol van betekenis spelen in de huidige energiecrisis, hoewel het beschikt over een directe pijplijn naar het gasrijke Algerije én de grootste ontvangstcapaciteit voor vloeibaar aardgas (lng) van Europa. Ook Portugal heeft een eigen lng-terminal. Hiermee kan vloeibaar aardgas van over de hele wereld per schip worden geïmporteerd.

⭕️ ACUERDO - España, Francia y Portugal



La vicepresidenta @TeresaRibera sobre el pacto que acaba de anunciar el Presidente: "El acuerdo para un corredor de energía verde Barcelona-Marsella es una magnífica decisión que profundiza la solidaridad y compromiso con las renovables" pic.twitter.com/7PnNyOK4xO — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) 20 oktober 2022

De twee landen timmeren bovendien flink aan de weg met de zonne- en windenergie die in de toekomst nodig is voor de productie van groene waterstof. Omdat die vorm van groene energie zich nog moet bewijzen, zal de BarMar in eerste instantie aardgas vervoeren. Een oplossing voor de huidige energiecrisis lijkt dat niet te zijn: de aanleg van een pijplijn kan jaren duren.

Springen als Pyreneese geiten

Voor Sánchez is het akkoord een overwinning en nederlaag in één. Met het plan voor de nieuwe pijpleiding is een andere, de MidCat, namelijk definitief van de baan. De MidCat, een pijplijn door het meest oostelijke gedeelte van de Pyreneeën, moest een decennium geleden al de verbinding met Frankrijk en de rest van Europa verbeteren. Enthousiast legde Spanje vanaf 2010 de eerste 90 kilometer. Twee jaar later trokken de Fransen zich terug uit het project. Zelf hadden ze het extra gas eigenlijk niet nodig. Ook roerden de inwoners zich van het gebied dat overhoop gehaald zou worden voor de ondergrondse aanleg van de pijplijn.

Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis hoopte Madrid het Élysée te kunnen vermurwen de MidCat nieuw leven in te blazen. Ondanks de druk van Portugal, Spanje en later ook Duitsland, dat halsoverkop op zoek moet naar alternatieven voor Russisch gas, gaf Macron geen sjoege. ‘Ik begrijp niet waarom we als Pyrenese geiten [op deze pijplijn] moeten springen’, zei hij in september, een bekende uitspraak van Charles de Gaulle parafraserend.

Met de onderzeese pijpleiding voorkomt Macron nieuw protest van de bewoners langs de voorgenomen MidCat-route. Hoe snel de BarMar er wél moet komen is vooralsnog onbekend. Dat geldt ook voor de vraag hoeveel het project de betrokken landen gaat kosten, en of er een bijdrage uit Brussel ‘in de pijplijn zit'. Een tweede overleg op 9 december in zijn eigen Alicante moet meer duidelijkheid verschaffen, zei Sánchez.